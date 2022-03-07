女子一人分飾多角 假冒旅行業者賣「優惠行程」遭起訴

北市一名薛姓女子在LINE上創辦群組，邀請親朋好友加入，並向大家誆稱可透過她代訂旅行團，價格非常優惠，詐騙親友近500萬。台北地檢署調查後，2020年2月3日起訴她，她又繼續經營不法事業，檢方今再度依詐欺罪嫌起訴薛女。

薛女之前曾經被起訴，當時檢方查出薛女與黃姓、柯姓、王姓告訴人先前均曾為同事關係，4人共事期間，薛女就在LINE群組一人分飾二角，另使用「Sophia」女子唱雙簧，讓他人產生可以透過「Sophia」取得較便宜旅遊行程或百貨公司禮券的印象。

檢方當時起訴指出，2016至2017年間，她以自己或以「Sophia」身分，向親友訛稱在旅行社工作的「Sophia」有管道可以拿到便宜優惠旅遊行程及促銷方案，導致被害人受騙而交付金錢。

此外，薛女與王姓女子的子女為國小國班同學，兩人因此結識，薛女則在LINE群組裡一人分飾多角，使用自稱「旅遊主 姚」、「Tina姐」等假名，讓人產生可透過她轉向這兩位購得較便宜旅遊行程的假象。

每當推出旅遊行程，有被害人表示要加入，「Tina姐」便會從他預繳的款項內扣除，雖然一開始被害人確實有拿到旅遊行程，但直到2018年間薛女周轉不靈，再也無法假藉「Tina姐」名義提供行程，也無法退款，被害人才發覺受騙。她共詐得近500萬元。