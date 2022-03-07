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婦愛上前十大要犯「瘋琴」 竟設局讓女兒被摸胸頂下體

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

曾名列國內十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」的盧照琴捲入藝人澎恰恰自慰光碟恐嚇案，2009年7月假釋出獄，4年前趁女友酒醉時，強行抓摸女友17歲女兒的胸部，用下體磨蹭少女臀部；少女事後看盧和母親的訊息，才驚覺母親是故意喝醉讓盧有下手的機會。最高法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判盧10月徒刑定讞。

盧照琴2018年8月1日下午邀約人在南投的女友帶少女北上一同用餐，晚間入住桃園市某汽車旅館，他見少女在廁所替酒醉嘔吐的女友清洗衣物時，從少女身後將手伸入上衣，不顧少女推絕質問「你要幹嘛」，強行解開內衣撫摸胸部，再以下體磨蹭少女臀部得逞。

少女逃離旅館到朋友家寄宿一晚，再告知外婆等人報警處理；盧照琴否認犯行，供稱當天因為朋友往生，他前去捻香後臨時起意約女友帶女兒聚餐，餐敘後到旅館，因女友嘔吐，少女正在幫忙擦拭，他叫少女打開窗戶後就躺在床上睡著了，之後還替少女出錢買高鐵票。

盧照琴指出，原先出家的女友為了他還俗，因此少女好像很討厭他，少女提告是為了牽制他，他並沒有強摸少女胸部、磨蹭下體。

少女證稱，盧照琴說她「胸部怎麼那麼大」，就伸手抓她胸部，且盧當時只有穿內褲，用下體磨蹭他屁股；因為盧是媽媽的男友，有黑道背景，所以她害怕沒有立刻報警。

少女指出，她事後打開盧照琴和母親的對話紀錄，看到母親傳訊說「我那天是故意喝醉給你機會，為什麼你把她嚇跑」；母親也傳簡訊給她說，因為媽媽很愛盧照琴，只能答應他這麼做，並寫信稱「我是醋桶打翻一不小心就喝醉，但盧照琴自從知道我的是，就一直很想上您」、「媽真的覺得盧照琴是好男人，希望他是您爸爸」，母親還說800間佛堂都要靠盧照琴等語。

法官認為，根據少女母親寫的信、證人說法等卷證資料，認定盧照琴確實有猥褻少女，且少女沒有誣陷盧照琴的動機，盧照琴不知潔身自愛，為逞一時性慾而犯下本案，考量他犯後否認犯行，沒有賠償少女損失或和解，一、二審皆依加重強制猥褻罪判刑10月，最高法院駁回上訴定讞。

盧照琴。圖／聯合報系資料照片
盧照琴。圖／聯合報系資料照片

猥褻

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