快訊

學習歷程竟商品化！北科大4項5天課程8千 全教總籲徹查

台中大火6死最後運出焦屍是羊？消防員：確認是嬌小女屍

北巿酒駕男撞飛騎士 肇逃又撞公車 滿臉鮮血下車逃逸

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

26歲蔡姓男子3月6日涉嫌酒後開車，行經台北市林森北路及民生東路口，見警方攔查加速逃逸，在林森北路長春路口闖紅燈，撞飛騎士和乘客，一路肇逃至南京西路與重慶北路口，自撞分隔島後追撞公車，整輛車車頭全毀，蔡男滿臉鮮血下車逃逸。經警追查逮到人，酒測值超標，依公共危險等罪嫌移送法辦。

警方指出，蔡男在中山區與朋友喝酒後開車要回家，中山分局民權一派出所員警騎警用機車巡邏，昨天早上7時許在林森北路及民生東路口，發現駕駛沒繫安全帶，正上前攔查，駕駛蔡男竟然假裝聽命卻腳踩油門加送駛離。

員警見狀一路尾隨，蔡男疑似酒駕心虛，無視上班尖峰車潮，行駛至林森北路與長春路口時涉嫌闖紅燈，快速撞飛車機車騎士和乘客，因撞擊力道太大彈飛的乘客骨折送醫救治，無生命危險。

蔡男肇事後直接逃離現場，在南京西路與重慶北路口，自擦撞分隔島後追撞公車，再度肇事逃逸，徒步往重慶北路逃逸。

車禍現場一片狼藉，車身零件碎片散落滿地，肇事車輛車頭嚴重變形，駕駛人沒在車上，經目擊民眾告知逃逸方向，警方隨即在重慶北路2段55號前，逮捕滿臉鮮血的蔡男，經酒測後酒測值每公升0.39毫克。

全案依照公共危險罪、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，酒駕已經造成不少悲劇，民眾切勿以身試法酒後駕車，千萬不要有僥倖心理。

蔡男駕車涉嫌追撞公車。記者蕭雅娟／翻攝
蔡男駕車涉嫌追撞公車。記者蕭雅娟／翻攝
蔡男涉嫌酒駕闖紅燈撞飛騎士，幸好傷者送醫後無生命危險。記者蕭雅娟／翻攝ㄇ
蔡男涉嫌酒駕闖紅燈撞飛騎士，幸好傷者送醫後無生命危險。記者蕭雅娟／翻攝ㄇ
蔡男駕車涉嫌追撞公車。記者蕭雅娟／翻攝
蔡男駕車涉嫌追撞公車。記者蕭雅娟／翻攝
蔡男駕車遭警方攔查，卻加速逃逸酒駕肇事。記者蕭雅娟／翻攝
蔡男駕車遭警方攔查，卻加速逃逸酒駕肇事。記者蕭雅娟／翻攝
蔡男駕車遭警方攔查，卻加速逃逸酒駕肇事。記者蕭雅娟／翻攝
蔡男駕車遭警方攔查，卻加速逃逸酒駕肇事。記者蕭雅娟／翻攝
蔡男涉嫌酒駕撞飛騎士，幸好傷者送醫後無生命危險。記者蕭雅娟／翻攝ㄇ
蔡男涉嫌酒駕撞飛騎士，幸好傷者送醫後無生命危險。記者蕭雅娟／翻攝ㄇ

酒測 公車 酒駕

延伸閱讀

影／想鑽內線飆速超車　酒駕男慘遭聯結車夾擊困分隔島

影／台南機車疑闖平交道兩人遭撞飛受傷 區間車暫停

狠繼父施暴4童滿臉鮮血 中市社會局：已獲核暫時保護令

台中石岡路樹倒擋交通 警所長執行交管遭車撞飛擦挫傷

相關新聞

婦愛上前十大要犯「瘋琴」 竟設局讓女兒被摸胸頂下體

曾名列國內十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」的盧照琴捲入藝人澎恰恰自慰光碟恐嚇案，2009年7月假釋出獄，4年前趁女友酒醉時，強...

北巿酒駕男撞飛騎士 肇逃又撞公車 滿臉鮮血下車逃逸

26歲蔡姓男子3月6日涉嫌酒後開車，行經台北市林森北路及民生東路口，見警方攔查加速逃逸，在林森北路長春路口闖紅燈，撞飛騎...

空軍飛行官酒駕自撞遭撤職提告 法院判勝訴

國防部空軍司令部第七聯隊第七戰術戰鬥機大隊第四十五戰術鬥機中隊郭姓上尉飛行官，因酒駕自撞遭撤職。他不服提告，台北高等行政...

高雄女臉紅紅被攔 逃過酒駕罰卻被發現是通緝犯

高雄杜姓女機車騎士因臉色泛紅疑酒駕遭警察攔下，雖然她假裝忘記身分證號，仍躲不過警方耐心詢問，被發現毒品通緝犯身分，將她帶...

少將韓豫平貪2880元判4年半太苛？7藍委向法務部陳情

陸軍花東防衛指揮部少將前參謀長韓豫平因貪汙演習加菜金2880元，最高法院依貪汙罪判韓有期徒刑4年6月定讞，藍綠立委都認刑...

誤以為竊賊闖入工寮 棒打對方後腦重傷害判緩刑

屏東縣謝姓男子誤以為闖入工寮的葉姓男子是小偷，竟持木棍從葉男的頭部後側揮打，造成葉男重傷害，無法自行行走。屏東地院審理後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。