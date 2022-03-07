北巿酒駕男撞飛騎士 肇逃又撞公車 滿臉鮮血下車逃逸

26歲蔡姓男子3月6日涉嫌酒後開車，行經台北市林森北路及民生東路口，見警方攔查加速逃逸，在林森北路長春路口闖紅燈，撞飛騎士和乘客，一路肇逃至南京西路與重慶北路口，自撞分隔島後追撞公車，整輛車車頭全毀，蔡男滿臉鮮血下車逃逸。經警追查逮到人，酒測值超標，依公共危險等罪嫌移送法辦。

警方指出，蔡男在中山區與朋友喝酒後開車要回家，中山分局民權一派出所員警騎警用機車巡邏，昨天早上7時許在林森北路及民生東路口，發現駕駛沒繫安全帶，正上前攔查，駕駛蔡男竟然假裝聽命卻腳踩油門加送駛離。

員警見狀一路尾隨，蔡男疑似酒駕心虛，無視上班尖峰車潮，行駛至林森北路與長春路口時涉嫌闖紅燈，快速撞飛車機車騎士和乘客，因撞擊力道太大彈飛的乘客骨折送醫救治，無生命危險。

蔡男肇事後直接逃離現場，在南京西路與重慶北路口，自擦撞分隔島後追撞公車，再度肇事逃逸，徒步往重慶北路逃逸。

車禍現場一片狼藉，車身零件碎片散落滿地，肇事車輛車頭嚴重變形，駕駛人沒在車上，經目擊民眾告知逃逸方向，警方隨即在重慶北路2段55號前，逮捕滿臉鮮血的蔡男，經酒測後酒測值每公升0.39毫克。