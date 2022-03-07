空軍飛行官酒駕自撞遭撤職提告 法院判勝訴

國防部空軍司令部第七聯隊第七戰術戰鬥機大隊第四十五戰術鬥機中隊郭姓上尉飛行官，因酒駕自撞遭撤職。他不服提告，台北高等行政法院認為，第七聯隊對肇事情節是否較輕，此差別是否作出不同懲處種類，應有未為合義務裁量、裁量怠惰的違法，判他勝訴，可上訴。

判決指出，郭姓飛行官在2020年6月30日上午6點10分，自營區宿舍內駕車外出時發生自撞路邊水泥台事故。經台東憲兵隊偕同台東縣警察局交通隊到場實施酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.4毫克。

空軍司令部查證後，於2020年7月2日召開懲罰評議會，作成「撤職，停止任用3年」的決議。第七聯隊因而以號令依陸海空軍懲罰法等規定，核定郭男撤職及另依陸海空軍軍官士官任職條例規定，核定撤職自2020年7月23日生效。

第七聯隊並呈經空軍司令部依陸海空軍軍官士官服役條例暨其施行細則等規定，核定郭男停役，自2020年7月23日生效。郭男不服，經國防部訴願駁回，提起行政訴訟。

郭男主張，國軍軍風紀維護實施規則規定，無論酒測濃度多寡，凡因酒駕肇事者，一律核予撤職處分，該規定為國防部自行訂定的行政規則，限制人民服公職權利，有違法律保留原則。

他主張，陸海空軍懲罰法第12條規定撤職、降階、降級、記過、罰薪、申誡、檢束等7種懲罰種類，酒駕「肇事」不分情節輕重一律撤職，卻不論行為人故意過失、造成損害程度等，也未考量與服勤務關係，顯未充分斟酌。

第七聯隊辯稱，風紀實施規定所謂「撤職」懲處，僅屬參考基準性質，其違失行為的懲處種類，尚須由評議委員會審酌行為人違失情節，以投票方式來決議，且並無限制委員僅得決議「撤職」；懲罰是根據評議決議作成，符合規定。

空軍司令部辯稱，參酌郭男肇事後3小時半進行酒測，仍達0.4毫克，且各級長官已再三宣導酒精殘值的影響，他仍貪圖方便，肇事將花圃周邊景觀燈撞斷，並將營區人員安危置於度外，為整飭軍心，維護軍風紀，懲處並無違反比例原則。

法院表示，第七聯隊作成原處分援用規定有關「因酒後駕車而肇事」得加重懲罰的要件，但所謂「肇事」意涵不一。風紀實施規定僅以「肇事」作為懲罰種類更重的裁量因素，又是論以最重罰，違法限縮裁量空間至零的問題。

法院指出，第七聯隊的撤職懲處裁量理由，卻未見有表明完整審酌懲罰法第8條第1項所定的10款事項，也未見有區分郭男所涉肇事情節，僅是對營區景觀照明燈造成輕微財物損害，並未對其他人造成危害等有利之情，是否仍應論以最重的具體理由有斟酌。

依郭男陳述，其前一日夜間飲酒後有正常入睡一夜，翌日早上駕車，是以為自身遭酒精影響程度已降低，也非無故。則第七聯隊對肇事情節是否較輕，此差別是否有別於風紀實施相關規定而作出不同懲處種類，應有未為合義務裁量、裁量怠惰的違法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康