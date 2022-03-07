快訊

學習歷程竟商品化！北科大4項5天課程8千 全教總籲徹查

台中大火6死最後運出焦屍是羊？消防員：確認是嬌小女屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老公欠債只想吃軟飯 還拿張他與男同事合照告越配出軌

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

阮姓越南籍女子嫁來台灣9年，原以為婚姻家庭可以美滿幸福，從事臨時工的許姓丈夫卻在外背負數十萬債務，阮女不堪債主討逼跑到高雄租屋，卻被許男質疑出軌王姓同事，向阮女及王男求償80萬元，但法官認為許男僅依阮女與同事的自拍照，就認定妻子出軌，看不出其他逾矩行為，判阮女、王男免賠。

判決指出，阮女2012年2月和許男登記結婚，2年後從越南搬到台灣生活，兩人生有1子，原以為嫁到台灣後家庭美滿，但3年多前，從事臨時工的許男就賦閒在家，家庭重擔落在阮女身上，夫妻倆時常因經濟發生爭吵。

阮女為了養家，跑到一家水果店上班，去年4月有兩名女子跑到水果店鬧事，要求阮女出面還清欠款，她才發現許男在外欠下數十萬債務，因債主三番兩次上門，阮女只能被迫遠赴高雄租屋，另尋其他工作維持生計。

但許男質疑阮女無故離家，他調查後發現阮女在外租屋，且原先任職水果店的王姓店長，機車還出現在阮女租處樓下，加上有人傳來一張阮女與王男的自拍照，許男懷疑妻子因出軌離家，氣得向阮女、王男提告求償80萬元。

法院審理時，阮女吐出嫁來台灣後的辛酸，她說，夫妻倆常因經濟問題爭吵，她也想要離婚，許男卻要求她繳回結婚金飾還有辦理登記的1萬塊，但這幾年家庭經濟不好，金飾早已變賣，全都拿來支付生活開銷，她怎麼會有能力歸還？

阮女說，她想回到屏東，許男卻用鐵鍊栓住大門，不讓她進屋，她才會在外租屋，王男是為了幫她搬家，機車才會停在租處樓下，至於合照只是水果店員工出遊照，兩人並沒有交往；王男也反駁，稱他是基於同事情誼幫阮女搬家，兩人根本並未交往。

法官認為，王男機車停在阮女租處，並不能推斷兩人有不正當的男女關係；另外，許男提供的照片，雖然阮女、王男靠得很近，但兩人並無親吻、牽手、攬肩等親密舉動，且該張照片是自拍照，因距離有限，合照本來就要靠近拍攝者，因此認定兩人並未逾越一般男女社交行為，判阮女、王男免賠。

在水果攤工作的阮姓越籍配偶，遭丈夫質疑出軌，她在法庭上吐露來台多年的辛酸，法官審酌事證後，判阮女免賠。水果攤示意圖。本報資料照片
在水果攤工作的阮姓越籍配偶，遭丈夫質疑出軌，她在法庭上吐露來台多年的辛酸，法官審酌事證後，判阮女免賠。水果攤示意圖。本報資料照片

出軌 自拍

延伸閱讀

進口仿冒LV金飾！侵權逾1000萬 保二總隊依商標法送辦

非炫富？土豪網紅信風水 出門戴2公斤金飾兼開「黃金戰車」

韋伯太空望遠鏡「開眼」！ NASA公布自拍照與第一道星光

啦啦隊女神廁所自拍照外流 粉絲驚呼認不出

相關新聞

天真換絕情 大叔扮「色色姊」誘兩童自拍裸照誆可約炮

電子公司曾姓員工拿女性的照片創設「張櫻櫻」臉書、推特帳號，騙就讀國一、小六的男童互換裸照即可「約炮」。兩名男童信以為真，...

老公欠債只想吃軟飯 還拿張他與男同事合照告越配出軌

阮姓越南籍女子嫁來台灣9年，原以為婚姻家庭可以美滿幸福，從事臨時工的許姓丈夫卻在外背負數十萬債務，阮女不堪債主討逼跑到高...

萬華車站2街友爭風吃醋互毆 他剪刀刺人被起訴

62歲張姓男子與54歲張姓男子去年底在台北萬華火車站外，因爭風吃醋大打出手，其中一人持剪刀攻擊對方，導致對方頭部受撕裂傷...

戀上小三一犯再犯 人妻反擊竊錄法官也打臉小三

彰化縣蘇姓男子性好漁色，曾在外「偷吃」大陸女子，妻子雖原諒他，但在他的車上偷裝錄音器，以防他再犯，沒想到他又戀上小三，兩...

台北酒店小姐上空陪酒 一首歌時間脫到剩內褲

台北市長春路一家酒店主打脫衣陪酒，警方接獲檢舉，蒐證持搜索票查緝，果真破獲10名女服務生只穿著內褲「上空陪酒」甚至還當場...

看到女學生與人親熱 教官查出補教師嘿咻少女鬧上法院

台中市一名國中補習班教師藉由上課機會，認識當時讀國中少女，少女國中畢業後，二人展開交往，並在前年間在補教師的住處，與少女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。