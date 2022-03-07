老公欠債只想吃軟飯 還拿張他與男同事合照告越配出軌

阮姓越南籍女子嫁來台灣9年，原以為婚姻家庭可以美滿幸福，從事臨時工的許姓丈夫卻在外背負數十萬債務，阮女不堪債主討逼跑到高雄租屋，卻被許男質疑出軌王姓同事，向阮女及王男求償80萬元，但法官認為許男僅依阮女與同事的自拍照，就認定妻子出軌，看不出其他逾矩行為，判阮女、王男免賠。

判決指出，阮女2012年2月和許男登記結婚，2年後從越南搬到台灣生活，兩人生有1子，原以為嫁到台灣後家庭美滿，但3年多前，從事臨時工的許男就賦閒在家，家庭重擔落在阮女身上，夫妻倆時常因經濟發生爭吵。

阮女為了養家，跑到一家水果店上班，去年4月有兩名女子跑到水果店鬧事，要求阮女出面還清欠款，她才發現許男在外欠下數十萬債務，因債主三番兩次上門，阮女只能被迫遠赴高雄租屋，另尋其他工作維持生計。

但許男質疑阮女無故離家，他調查後發現阮女在外租屋，且原先任職水果店的王姓店長，機車還出現在阮女租處樓下，加上有人傳來一張阮女與王男的自拍照，許男懷疑妻子因出軌離家，氣得向阮女、王男提告求償80萬元。

法院審理時，阮女吐出嫁來台灣後的辛酸，她說，夫妻倆常因經濟問題爭吵，她也想要離婚，許男卻要求她繳回結婚金飾還有辦理登記的1萬塊，但這幾年家庭經濟不好，金飾早已變賣，全都拿來支付生活開銷，她怎麼會有能力歸還？

阮女說，她想回到屏東，許男卻用鐵鍊栓住大門，不讓她進屋，她才會在外租屋，王男是為了幫她搬家，機車才會停在租處樓下，至於合照只是水果店員工出遊照，兩人並沒有交往；王男也反駁，稱他是基於同事情誼幫阮女搬家，兩人根本並未交往。