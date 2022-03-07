高雄女臉紅紅被攔 逃過酒駕罰卻被發現是通緝犯

高雄杜姓女機車騎士因臉色泛紅疑酒駕遭警察攔下，雖然她假裝忘記身分證號，仍躲不過警方耐心詢問，被發現毒品通緝犯身分，將她帶回派出所，解送歸案，至於酒測值因未達公共危險罪法定標準，僅勸導未開罰。

警方表示，新興警分局中山路派出所巡邏警組在前天下午2點多時，巡邏經新興區六合二路、南台路口，發現騎機車的杜女（40歲）臉紅紅似有酒容，隨即將她攔下。

一開始員警先是問杜女身分證號，但杜假裝不記得，企圖躲避警員追查，經過警員耐心追問下，才發現她是橋頭地檢署在本月2日發布的毒品通緝犯。

另外，警方對杜女實施酒測，酒測值達每公升0.16毫克，未達公共危險罪標準，只勸導不罰。杜女供稱是前一天與友人餐敘，休息一晚後騎車外出要去買飯，沒想到被警察攔下。警詢後依法解送歸案。

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