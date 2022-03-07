少將韓豫平貪2880元判4年半太苛？7藍委向法務部陳情

陸軍花東防衛指揮部少將前參謀長韓豫平因貪汙演習加菜金2880元，最高法院依貪汙罪判韓有期徒刑4年6月定讞，藍綠立委都認刑度太苛；國民黨7名前、現任立委今天前往法務部陳情，希望全案能提非常上訴，法務部長蔡清祥回應會指示研議。

今天聲援韓豫平的包括國民黨立委葉毓蘭、吳斯懷、費鴻泰、林奕華、李德維、鄭正鈐、國民黨前軍系立委陳鎮湘，以及前海軍二級上將費鴻波、台北市議員鍾小平、國軍退役軍人數十人。

聲援韓豫平人士高舉「抗議司法不公」、「爭榮譽」、「護尊嚴」等標語，轄區台北市警中正一分局也派警力現場維安，蔡清祥接受陳情時稱，案件已經判決定讞，但會請所屬研究是否可提起非常上訴以為救濟。

依最高法院判決，韓豫平被控在2015年挪用漢光演習的加菜金2880元，用來支付花防部指揮官招待部屬與家人吃海鮮的費用，日前依貪汙治罪條例之軍人利用職務上機會詐取財物罪判刑4年6月定讞。