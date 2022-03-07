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台南男子和街友起口角 竟持水果刀揮舞被罰3千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

高姓男子因與街友發生口角爭執，在台南商檢局前取出置放於機車置物箱水果刀，朝向人揮舞，警方到場查獲後依違反社會秩序維護法移送台南地院審理。法官認為，高持有的水果刀屬具殺傷力器械，朝人揮砍足以傷人，依違反社維法裁罰3千元，案可抗告。

裁定書說，高於今年1月31日下午4點，在台南市中西區台南商檢局前，與街友發生口角爭執，取出置放於機車置物箱水果刀1把，朝向他人揮舞，警方獲報後到場，將高依違反社會秩序維護法移送台南地院簡法庭審理。

法官認為，水果刀為金屬製品，質地堅硬且刀鋒銳利，持水果刀朝人揮砍足以傷人，自屬具殺傷力器械，在客觀上足以對人生命身體安全構成威脅，高的行為已違反社維法第63條第1項第1款規定。

社維法第63條第1項第1款規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品者，處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

高姓男子因與街友發生口角爭執，取出水果刀朝向人揮舞，台南地法官認為，高持有的水果刀屬具殺傷力器械，朝人揮砍足以傷人，依違反社維法裁罰3千元。圖／本報資料照片
高姓男子因與街友發生口角爭執，取出水果刀朝向人揮舞，台南地法官認為，高持有的水果刀屬具殺傷力器械，朝人揮砍足以傷人，依違反社維法裁罰3千元。圖／本報資料照片

台南 街友

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