大火屋主資收囤物釀禍？ 台中環局：3天前才強制清除過

台中市中區興中街大火釀成已知6死6傷，台中市議員張彥彤在臉書貼文指出，「這棟房子長期以來都是附近民眾的惡夢」，他多次向市府告發屋主在屋內長期囤積垃圾。

台中市環保局長陳宏益指出，興中街93號資源回收個體戶，一樓常堆放資源回收物造成髒亂，清潔隊積極處理，近一年開立10幾次罰單。

另外每月大約執行強制清除2次，中西區隊最近一次於3月4日才完成一樓及公共區域代履行強制清除，將垃圾及資源回收物清除。

張彥彤所指的莊姓屋主也受傷就醫，他説，屋主長期囤積垃圾，雖然身為民代不該去檢舉民眾，但屋主的誇張行為已經造成鄰居的恐懼，因此他多次向市府多個單位告發，但環保局強制清運後，屋主又繼續囤積。

張彥彤指出，舊市區許多集合式住宅在尚未都更完成之前都存在相當大的危機，有如不定時炸彈。