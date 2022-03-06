影／通緝犯騎車違規屢逃跑 警民當街追逐百米後就逮

48歲張姓男子先前因涉妨害公務案遭台北地檢署通緝，近日在台北市大安區遇員警盤查，佯裝配合後駕車逃跑不成，拔腿狂奔百米仍被員警追上，才坦承通緝犯身分，警詢後依法將其解送歸案。

警方表示，大安分局安和路派出所員警2月24日下午2時許巡邏時，行經大安區臨江街，發現一名機車騎士違規逆向行駛，經上前盤查，違規騎士先稱沒帶證件，要求報出身分證字號，騎士又屢次假裝沒聽到，員警發覺異狀，要求騎士將機車熄火，未料騎士假裝取下車鑰匙，隨即轉動油門準備逃離現場。

車輛剛起步，眼尖員警立刻伸手將騎士推向攤車，騎士棄車遁入騎樓，又被路過民眾堵住去路，便以「怕被開單才想離開」，與員警爭辯周旋。

未料，該名騎士見現場員警呼叫支援警力到場，又趁隙拔腿逃跑，警民當街追逐近百米，跨越兩個街口，騎士仍被員警擒獲，這才坦承身分。

警方調查，違規騎士是48歲張姓男子，去年因涉妨害公務案，遲未到案執行，被台北地檢署發布通緝，張男深怕員警盤查、身分曝光，遂屢次逃跑，所幸最後仍落網，詢後依法解送歸案。