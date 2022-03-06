跪求衝浪客離開不成 水上摩托車拖曳飛行傘教練暴衝

新北市萬里區林姓飛行傘教練，發現兩名男子衝浪水域與飛行傘拖行地點重疊，下跪央求兩人離開不成，恐嚇對方「如果你不離開，我會用繩子弄死你」，並駕駛水上摩托車疾駛環繞，逼人上岸。檢方依恐嚇、強制罪嫌起訴林男。基隆地院審結，判林2罪應執行拘役35天，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，林男擔任飛行傘俱樂部教練，工作是駕駛水上摩托車拖曳飛行傘。2020年6月20日中午在萬里區聽濤路靠近沙灘海域，有多名遊客衝浪，林男認為飛行傘拉行位置與衝浪範圍重疊，駕駛水上摩托車到場，要求衝浪遊客離開。

溝通過程中，林男與劉男發生爭執，林情緒失控怒言相向，對劉說「如果你不離開，我會用繩子弄死你」，使劉心生畏懼並上岸。由於仍有人在衝浪，林男駕駛水上摩托車，在衝浪區周圍疾駛環繞，妨害他人在海上從事休閒活動權利。

新北金山警分局接獲被林驅趕的衝浪遊客報案，派員到場處理，將林男送辦。基隆地檢署偵查後，認定犯行將他起訴。法院審理時，林男坦承有檢方起訴內容言行，並依其他事證，認定犯行。

法官指出，林男因為工作關係，才與一般遊客爭取海域使用權利，不思以理性和平手段解決，動「口」恐嚇又動「手」強制，危害他人權利，應予非難。