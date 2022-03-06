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樹林警方將加強取締未成年無照駕駛 並加罰車主6千以上

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林警分局昨晚聯合環保局共同執行防制危險駕車及噪音、改裝車輛稽查勤務，共攔查檢驗175輛疑似改裝排氣管車輛。同時宣布加強取締未成年無照駕駛，還要加罰車主6000元以上1萬2000元以下罰鍰。

樹林警方為杜絕改裝車夜間噪音擾人，昨晚在樹林區保安街二段及東榮、八德街口執行取締酒駕、防制危險駕車及噪音、改裝車輛稽查，攔檢175輛汽機車當中，有8輛不合格，由環保局查驗開罰，並於勤務中查獲失聯移工1名。

經統計，今年樹林地區已取締告發無照駕駛271件、闖紅燈1545件、擅自增減變更原有規格設備92件、通報環保局疑似改裝致噪音車282件。

分局長趙家輝說，青少年切勿危險駕車、競速、深夜騎乘改裝車，以免發生意外事故造成遺憾，若涉嫌危險駕車行為，最重可處9萬元罰鍰、當場禁駛及吊銷駕照等。

樹林警分局未來將針對未成年無照駕駛加強取締，一旦查獲，除依道路交通管理處罰條例第21條第1項告發，必要時再依第85條之2強制扣車。車輛所有人若被查出借車給未成年人無照駕駛，亦將依照第21條第5項規定，處6000元以上1萬2000元以下罰鍰。

警方呼籲家長多關懷青少年動態與安全，防範意外與交通事故發生，共同維護道路安全、順暢及寧靜。

樹林警分局昨晚聯合環保局共同執行防制危險駕車及噪音、改裝車輛稽查勤務，共攔查檢驗175輛疑似改裝排氣管車輛。圖／警方提供
樹林警分局昨晚聯合環保局共同執行防制危險駕車及噪音、改裝車輛稽查勤務，共攔查檢驗175輛疑似改裝排氣管車輛。圖／警方提供
樹林警分局昨晚聯合環保局共同執行防制危險駕車及噪音、改裝車輛稽查勤務，共攔查檢驗175輛疑似改裝排氣管車輛。圖／警方提供
樹林警分局昨晚聯合環保局共同執行防制危險駕車及噪音、改裝車輛稽查勤務，共攔查檢驗175輛疑似改裝排氣管車輛。圖／警方提供
樹林警分局昨晚聯合環保局共同執行防制危險駕車及噪音、改裝車輛稽查勤務，共攔查檢驗175輛疑似改裝排氣管車輛。圖／警方提供
樹林警分局昨晚聯合環保局共同執行防制危險駕車及噪音、改裝車輛稽查勤務，共攔查檢驗175輛疑似改裝排氣管車輛。圖／警方提供
樹林警分局昨晚聯合環保局共同執行防制危險駕車及噪音、改裝車輛稽查勤務，共攔查檢驗175輛疑似改裝排氣管車輛。圖／警方提供
樹林警分局昨晚聯合環保局共同執行防制危險駕車及噪音、改裝車輛稽查勤務，共攔查檢驗175輛疑似改裝排氣管車輛。圖／警方提供

噪音 未成年

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