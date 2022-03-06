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太歲頭上動歪腦筋 桃園男「紙卡相連」偷錢理由超瞎

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市徐姓男子昨天下午到桃園區慈護宮的太歲殿，將廟裡的讀經小卡用膠帶黏成一串，伸入太歲爺前香油箱並黏出100元，但剛得手就被廟方人員發現，情急之下竟回對方說是要測試廟方「挺藍」還是「挺綠」；警方獲報到場，亮出監視畫面讓他再也掰不下去，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，這名徐姓男子（58歲）昨天下午1時45分至桃園慈護宮的太歲殿，以自行攜帶的膠帶、美工刀將廟內誦經小卡裁切後連成一串，伸入太歲爺前的香油箱，黏出內100元。

警方調查，徐男才剛抽出鈔票，就被廟方人員發現形跡可疑並詢問；徐當場被逮到，一時情急，竟辯說要測試廟方是「支持國民黨還是民進黨」，讓廟方一頭霧水，向轄區武陵派出所報案。

員警立即趕到現場，發現徐男是竊盜慣犯、前科累累，隨後調閱監視器畫面；由於作案過程全被拍下，徐看了當場啞口無言，身上作案用的紙條及贓款100元也被起獲，警詢後全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

徐男歪腦筋動到「太歲頭上」，結果偷出香油錢下一秒就被廟方發現。記者楊湛華／反翻攝
徐男歪腦筋動到「太歲頭上」，結果偷出香油錢下一秒就被廟方發現。記者楊湛華／反翻攝
徐男大費周章，只偷得100元，不但錢沒拿到，現在還要面對法律制裁。記者楊湛華／翻攝
徐男大費周章，只偷得100元，不但錢沒拿到，現在還要面對法律制裁。記者楊湛華／翻攝
徐男用膠帶將廟內誦經卡黏成一串，伸入香油錢前箱偷錢。記者楊湛華／翻攝
徐男用膠帶將廟內誦經卡黏成一串，伸入香油錢前箱偷錢。記者楊湛華／翻攝

桃園 竊盜 監視器

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