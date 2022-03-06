快訊

高雄確診者旅遊團北上基隆 「988餐廳」匡列3人採檢

高雄女失戀涉嫌縱火燒衣服洩憤釀火警 消防緊急疏散74人

桃園男恐嚇超商、住戶又縱火3起 二審判4年7月

中央社 / 台北6日電

桃園蔡姓男子被控模仿千面人戳洞飲品佯下藥恐嚇超商以及恐嚇住戶未遂，又犯下縱火3起，二審日前判4年7月徒刑，另考量他有反覆實施犯罪之虞，裁定今天起延長羈押2個月。

二審判決指出，蔡男於民國109年10月4日凌晨近2時在桃園市一家超商內，趁隙對一盒鮮奶戳小洞後，赴櫃台結帳離開，隔幾分鐘，再返回超商，向店員佯稱鮮奶盒上有針孔，接著當天晚間8時許再致電超商表示，他購買、飲用的鮮奶，經化驗後含有安眠藥成分，害他騎車摔傷，要求超商負責。

判決指出，超商人員擔心商譽受損，約蔡男109年10月5日在超商內協商賠償，但因蔡男無法提出醫療單據及化驗報告，蔡男改要求超商負擔健康檢查費用即可。超商人員察覺有異因而報警處理。

此外，蔡男另於109年9月16日、10月1日、10月4日凌晨陸續對公園路燈電箱、機車座椅、某幼兒園區內縱火，所幸均經消防隊獲報後及時滅火。

判決指出，蔡男又於109年10月11日對某住戶恐嚇佯稱放置爆裂物，進而要求對方交付財物未遂。

一審依3個放火罪、2個恐嚇取財未遂罪判蔡男4年10月徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審考量蔡男企圖不勞而獲，恣意對某住戶、超商進行恐嚇取財，嚴重破壞社會秩序又無故3次放火行為危害公共安全，其中就放火電箱部分，已賠償新台幣5萬多元給桃園市風景區管理處而成立和解，判蔡男4年7月徒刑，還可上訴。

至於延押部分，二審考量本案雖已判決，但檢察官及被告均可以提起上訴，本案尚未確定，原羈押原因沒有消滅，且蔡男有反覆實施犯罪之虞，裁定從3月6日起延長羈押2個月。

超商 恐嚇 桃園

延伸閱讀

高雄女失戀竟涉嫌縱火燒衣服洩憤釀火警 消防緊急疏散74人

民眾黨桃園市長候選人問題 賴香伶食安、謝立功交通

民眾黨桃園市長人選PK 謝立功：桃園好 台灣就會好

改善桃園公安 賴香伶認為要重訂聯合稽查SOP

相關新聞

無執照找臨時工替人燒垃圾 收1萬元被抓包判6月徒刑

台中市劉姓男子沒有清理廢棄物許可證，但為了獲利，他接受林姓男子的委託，在霧峰區的房屋內，找來臨時工在屋內燃燒廢棄的裝潢、...

電商大哉問／網路購物交易契約常見法律爭議有哪些？ 賣家標錯價，下單到底成不成立？

隨著網際網路的發展與普及，所帶來全球化的網路經濟，而使得現代人可以不需出門，即可透過網路交易平台的電子商店進行線上且即時的新興購物型態，特別是自民國（下同）109年間因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）的影響，全世界著眼於防疫、隔離並避免人與人面對面的接觸，更促使網際網路購物的電子商務交易模式成為疫情下的市場主流，而如雨後春筍般蓬勃發展。

醫生要他頭抬高 受傷醉漢罵人想動武判3月刑

台中市李姓男子在去年5月間，因頭部受傷到醫院急診室就醫，醫生要他將「頭抬高」以方便治療，李卻粗話辱罵醫生，還作勢要打人，...

為抵銷2萬債務 他供人頭帳戶判3月徒刑併科罰金2萬

30歲葉姓男子為抵銷2萬債務，將他其申辦銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等物，交付予給友人輾轉為詐騙集團成員取得，涉嫌做為人頭...

愛女騎車摔倒身亡 家屬質疑落果釀禍提國賠遭駁回

台南市謝姓女子前年底騎機車，自安南區安明路右轉進入台南科技工業區科技五路，要到公司上班，不慎在科技五路上摔倒後不治，父母...

他騎腳踏車未禮讓遭撞重傷 獅子大開口求償2000萬

桃園邱姓男子騎腳踏車在路口貿然左轉，遭開車直行的鄧姓駕駛撞上，邱頭部重傷導致認知障礙，治療後仍無法工作全天需人照顧，他連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。