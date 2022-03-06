無執照找臨時工替人燒垃圾 收1萬元被抓包判6月徒刑

台中市劉姓男子沒有清理廢棄物許可證，但為了獲利，他接受林姓男子的委託，在霧峰區的房屋內，找來臨時工在屋內燃燒廢棄的裝潢、家具，向林收1萬元的酬勞，不過環保局接獲檢舉，前往查緝，因而發現範型，劉否認涉案，辯稱是「臨時工擅自做主」，台中地院審結，依違反廢清法，判劉6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，劉姓男子（57歲）曾涉公共危險罪遭判刑8月，已在2018年執行完畢，但劉為了謀生賺錢，明知未向環保局，申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件，依法不得受託從事清除、處理廢棄物的業務。

劉姓男子在去年7月間向林姓男子收取1萬元的酬勞後，分別在同年7月26日、8月4日，在林位於霧峰區的房屋內，找來綽號「豆干」的臨時工協助處理廢棄物。

臨時工「豆干」在該房屋錢的空地，燃燒林姓男子不要的裝潢與家具廢棄物，不過都遭人檢舉，環保局獲報後到場調查，並認定劉違反廢棄物清理法，依法送辦。

劉姓男子在警詢時否認涉案，辯稱是臨時工「豆干」擅自作主，在空地燃燒廢棄物，他只有指示要把燃燒後的灰燼，載運下山由環保公司處理。