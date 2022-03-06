聽新聞
test
0:00 / 0:00
醫生要他頭抬高 受傷醉漢罵人想動武判3月刑
台中市李姓男子在去年5月間，因頭部受傷到醫院急診室就醫，醫生要他將「頭抬高」以方便治療，李卻粗話辱罵醫生，還作勢要打人，警方獲報到場，並將李依違反醫療法送辦，他辯稱當時喝酒，不記得有要打人，台中地院審結，判刑3月，可易科。
判決指出，李姓男子（26歲）在去年5月4日凌晨4時許，前往台中中港澄清醫院就醫，因李頭部受傷，及急診室醫生要李「頭抬高，讓我看清傷口」，沒想到李因過程中會痛，加上有酒意，在陪病家屬及其餘3名護理師面前，辱罵醫師「三字經」。
李姓男子接著還作勢要毆打醫師，醫師嚇得趕緊通知警方到場，警方將李帶回派出所偵辦後，依違反醫療法、恐嚇等罪，移送法辦。
台中地院審理時，李姓男子承認有前往該醫院就醫，也承認有辱罵醫生，但否認有要作勢打人，當天喝醉了，「完全不記得」。
台中地院根據醫生的告訴、現場護理師的證詞，以及驗場錄音譯文，認定李犯恐嚇、違反醫療法等罪，從重以違反醫療法論處，判刑3月，得易科9萬，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言