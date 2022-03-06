醫生要他頭抬高 受傷醉漢罵人想動武判3月刑

台中市李姓男子在去年5月間，因頭部受傷到醫院急診室就醫，醫生要他將「頭抬高」以方便治療，李卻粗話辱罵醫生，還作勢要打人，警方獲報到場，並將李依違反醫療法送辦，他辯稱當時喝酒，不記得有要打人，台中地院審結，判刑3月，可易科。

判決指出，李姓男子（26歲）在去年5月4日凌晨4時許，前往台中中港澄清醫院就醫，因李頭部受傷，及急診室醫生要李「頭抬高，讓我看清傷口」，沒想到李因過程中會痛，加上有酒意，在陪病家屬及其餘3名護理師面前，辱罵醫師「三字經」。

李姓男子接著還作勢要毆打醫師，醫師嚇得趕緊通知警方到場，警方將李帶回派出所偵辦後，依違反醫療法、恐嚇等罪，移送法辦。

台中地院審理時，李姓男子承認有前往該醫院就醫，也承認有辱罵醫生，但否認有要作勢打人，當天喝醉了，「完全不記得」。