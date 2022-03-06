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為抵銷2萬債務 他供人頭帳戶判3月徒刑併科罰金2萬

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲葉姓男子為抵銷2萬債務，將他其申辦銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等物，交付予給友人輾轉為詐騙集團成員取得，涉嫌做為人頭帳戶使用，張姓女被害人匯入10萬多元至葉銀行帳戶內，旋遭被提領一空。台南地院依洗錢罪判處葉徒刑3月，併科罰金2萬元，罰金得易服勞役，全案可上訴。　

判決說，葉姓男子於2020年5月29日，在新北市蘆洲區，將其申辦銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等物，以抵銷債務12萬元對價，交付予其友人而輾轉為詐騙集團成員取得。

詐騙集團成員取得帳戶後，經由通訊軟體LINE向張姓女被害人佯稱可投資黃金美金指數交易，致張女陷於錯誤，同年6月9日10時51分，轉匯10萬3950元至葉銀行帳戶內，旋遭提領一空。張女覺有異而報警法辦。

法官審酌，葉僅因貪圖個人私利，即隨意提供個人金融帳戶給不法份子使用，助長社會上詐欺取財歪風，並因他提供個人帳戶，使執法人員難以追查該詐騙集團成員的真實身分，增加被害人尋求救濟困難，並擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全；兼衡葉犯後雖坦承犯行，但未能與告訴人和解賠償損害等一切情狀，量處其刑。

30歲葉姓男子為抵銷2萬債務，將他其申辦銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等物，交付予給友人後，輾轉為詐騙集團成員取得使用。台南地院依洗錢罪判處葉徒刑3月，併科罰金2萬元。本報資料照片
30歲葉姓男子為抵銷2萬債務，將他其申辦銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等物，交付予給友人後，輾轉為詐騙集團成員取得使用。台南地院依洗錢罪判處葉徒刑3月，併科罰金2萬元。本報資料照片

詐騙集團 債務

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