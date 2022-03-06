為抵銷2萬債務 他供人頭帳戶判3月徒刑併科罰金2萬

30歲葉姓男子為抵銷2萬債務，將他其申辦銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等物，交付予給友人輾轉為詐騙集團成員取得，涉嫌做為人頭帳戶使用，張姓女被害人匯入10萬多元至葉銀行帳戶內，旋遭被提領一空。台南地院依洗錢罪判處葉徒刑3月，併科罰金2萬元，罰金得易服勞役，全案可上訴。

判決說，葉姓男子於2020年5月29日，在新北市蘆洲區，將其申辦銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等物，以抵銷債務12萬元對價，交付予其友人而輾轉為詐騙集團成員取得。

詐騙集團成員取得帳戶後，經由通訊軟體LINE向張姓女被害人佯稱可投資黃金美金指數交易，致張女陷於錯誤，同年6月9日10時51分，轉匯10萬3950元至葉銀行帳戶內，旋遭提領一空。張女覺有異而報警法辦。