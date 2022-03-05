小黃載洗腎者趕時間 跨雙黃線超車被控「逼車」罰1萬8

一名計程車司機，去年行經新北市瑞芳區明燈路2段瑞峰橋旁時，跨越雙黃線超車，過程被前車行車記錄器錄下，被控以任意迫近、逼迫他車讓道，影響交通安全及秩序，開罰1萬8千元。司機不服提出撤銷告訴，指當時前車緩慢，他車上載有高齡洗腎患者要就醫，為趕時間超車，沒有逼迫前車讓路。法官日前根據影帶發現兩車交錯時非常接近，認為舉發沒有錯誤，駁回他的請求。

基隆地院判決書指出，一名計程車司機去年1月18日下午4點多，行經新北市瑞芳區明燈路2段瑞峰橋旁時，經民眾提出檢舉，瑞芳警分局檢視影像後認為有任意以迫近迫使他車讓道之行為，依道路交通管理處罰條例開罰。經裁處1萬8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

司機主張，當時前車速度非常緩慢行駛，他搭載高齡洗腎患者就醫，需左轉行進，為趕時間一時心切而跨越雙黃線超車前行，並打左轉方向燈警示，沒有逼車要人家讓路，也絕對沒有迫車，嗶他們只是提醒他們要注意。

他舉新北市警局交通警察大隊宣導網頁刊載的惡意逼車態樣自清，稱主觀上並無故意驟然或刻意迫近當時道路上的特定車輛，客觀上亦無刻意阻擋車輛行進或蓄意壓迫其他車輛行駛空間，也沒有連續閃爍大燈、長鳴喇叭等行為，如果罰跨越雙黃線願意接受，但罰違規法條與違規事實不符，要求處分撤銷。

台北市區監理所說，舉發任意迫近、逼迫他車讓道，影響交通安全及秩序，並無違誤。原告所述，乘客搭乘要前往醫療院所洗腎，未符交通部函之救護車輛相關規定，難認符合免責範疇。

法官檢視影帶後指出，現場為雙線道，僅容2輛車於各自車道內雙向行駛，原告持續以1/2輛車身橫跨分向限制線方式，行駛於其前車車側；檢舉車輛亦因計程車車輛以1/2輛車身占用對向車道，而於兩車交錯而過時，非常接近計程車，所為顯已對其他車輛的行駛空間造成影響，明顯妨害交通秩序安全。