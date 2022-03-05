快訊

台南永康又傳七百戶停電 台電：還在調查原因搶修

炮火未曾停歇！烏克蘭控俄違反停火協議 攻擊人道走廊

小黃載洗腎者趕時間 跨雙黃線超車被控「逼車」罰1萬8

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

一名計程車司機，去年行經新北市瑞芳區明燈路2段瑞峰橋旁時，跨越雙黃線超車，過程被前車行車記錄器錄下，被控以任意迫近、逼迫他車讓道，影響交通安全及秩序，開罰1萬8千元。司機不服提出撤銷告訴，指當時前車緩慢，他車上載有高齡洗腎患者要就醫，為趕時間超車，沒有逼迫前車讓路。法官日前根據影帶發現兩車交錯時非常接近，認為舉發沒有錯誤，駁回他的請求。

基隆地院判決書指出，一名計程車司機去年1月18日下午4點多，行經新北市瑞芳區明燈路2段瑞峰橋旁時，經民眾提出檢舉，瑞芳警分局檢視影像後認為有任意以迫近迫使他車讓道之行為，依道路交通管理處罰條例開罰。經裁處1萬8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

司機主張，當時前車速度非常緩慢行駛，他搭載高齡洗腎患者就醫，需左轉行進，為趕時間一時心切而跨越雙黃線超車前行，並打左轉方向燈警示，沒有逼車要人家讓路，也絕對沒有迫車，嗶他們只是提醒他們要注意。

他舉新北市警局交通警察大隊宣導網頁刊載的惡意逼車態樣自清，稱主觀上並無故意驟然或刻意迫近當時道路上的特定車輛，客觀上亦無刻意阻擋車輛行進或蓄意壓迫其他車輛行駛空間，也沒有連續閃爍大燈、長鳴喇叭等行為，如果罰跨越雙黃線願意接受，但罰違規法條與違規事實不符，要求處分撤銷。

台北市區監理所說，舉發任意迫近、逼迫他車讓道，影響交通安全及秩序，並無違誤。原告所述，乘客搭乘要前往醫療院所洗腎，未符交通部函之救護車輛相關規定，難認符合免責範疇。

法官檢視影帶後指出，現場為雙線道，僅容2輛車於各自車道內雙向行駛，原告持續以1/2輛車身橫跨分向限制線方式，行駛於其前車車側；檢舉車輛亦因計程車車輛以1/2輛車身占用對向車道，而於兩車交錯而過時，非常接近計程車，所為顯已對其他車輛的行駛空間造成影響，明顯妨害交通秩序安全。

法官說，依道路交通安全規則，一般超車行為，要維持半公尺以上之間隔超過前車，行至安全距離後，再駛入原行路線。原告以危險迫近之駕駛行為，致前車為避免兩車發生擦撞，勢必偏移而讓出原車道空間供車輛超越，其以迫近方式迫使他車讓道之違規行為，足以認定。

一名小黃司機載洗腎者趕時間，跨雙黃線超車被控「逼車」，遭罰1萬8千元，提出撤銷告訴被法官駁回，本圖非違規現場照，示意圖／新北市警局提供
一名小黃司機載洗腎者趕時間，跨雙黃線超車被控「逼車」，遭罰1萬8千元，提出撤銷告訴被法官駁回，本圖非違規現場照，示意圖／新北市警局提供

計程車 洗腎 車道

延伸閱讀

跑車衝撞2機車3傷 維修費破40萬元

搭高鐵住21間飯店住宿費0元起 還送計程車乘車金

中央大學所長被控性侵學生百次遭解聘 處分撤銷求償敗

見計程車肇事逃逸 通緝犯與孕妻竟亮刀恐嚇司機

相關新聞

愛女騎車摔倒身亡 家屬質疑落果釀禍提國賠遭駁回

台南市謝姓女子前年底騎機車，自安南區安明路右轉進入台南科技工業區科技五路，要到公司上班，不慎在科技五路上摔倒後不治，父母...

他騎腳踏車未禮讓遭撞重傷 獅子大開口求償2000萬

桃園邱姓男子騎腳踏車在路口貿然左轉，遭開車直行的鄧姓駕駛撞上，邱頭部重傷導致認知障礙，治療後仍無法工作全天需人照顧，他連...

澎湖連傳酒駕肇事 警方與行政執行署下重藥

澎湖縣最近屢傳酒駕肇事，澎湖縣警局今天將不定時段，在餐廳、夜店周邊及易肇事路段規畫路檢點，查緝酒駕行為，呼籲駕駛人勿酒後...

6度酒駕男盧半小時假吹氣拒測 警重罰18萬

有6次酒駕前科的高雄陳姓男子酒後遭攔查，但他卻頻以猛拍雙頰等怪動作推託，雙方折騰半小時後，警方見狀依道路交通管理處罰條例...

女子懷孕嫁他人 「接球」前夫求償吃敗訴

蕭姓女子7年前懷孕嫁給張姓男子，後來曾姓富商打官司，證實小孩不是張的；蕭、張協議離婚，張控告蕭女詐欺，並打官司要蕭女賠償...

2同婚女先後邀7男3P迷魂乾洗 意外害死1男被判17年

台中市民江女、陳女為同婚配偶關係，江女從事八大行業，陳女在火鍋店工作，去年在疫情期間收入銳減，2女鋌而走險，性暗示可以3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。