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他騎腳踏車未禮讓遭撞重傷 獅子大開口求償2000萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園邱姓男子騎腳踏車在路口貿然左轉，遭開車直行的鄧姓駕駛撞上，邱頭部重傷導致認知障礙，治療後仍無法工作全天需人照顧，他連同看護費、精神撫慰金向鄧求償2000多萬元鉅額；法院認為，邱沒禮讓本身才是肇事主因，應負擔70%肇責，僅判鄧應給付邱48萬多元，可上訴。

檢警調查，鄧男2017年9月2日開車經中正路、中正二街口時，因邱男沒禮讓直行車、支線道未讓主線道就突然竄出，鄧見狀閃避不及撞上，導致邱人車倒地腦出血，治療後仍有認知功能障礙等重傷害，鄧肇事後則留在現場自首，刑事部分法院依過失致重傷害罪判鄧5月，得易科罰金。

邱男再提刑事附帶民事損害賠償，主張醫藥費外，還包括他5年不能工作損失252萬元、25年看護費1029萬元，且受傷後精神痛苦不已，需要精神撫慰金700萬元，一共向鄧求償高達2021萬8256萬元。

鄧抗辯稱，邱應自行舉證之前工作每月薪資，也認為他從事故發生距離強制退休65歲不到5年，其主張看護期間過長、費用過高。

民事庭根據現場監視器等，發現鄧男雖然經過路口沒有減速有過失，但邱騎腳踏車在支線道，也沒禮讓主幹道的鄧先行，就直接穿越路口才遭撞，認為邱男才是肇事主因，應負擔70％肇責，而鄧僅需負30％肇責。

法院並根據邱男年齡等，其看護費、不能工作損失各應為514萬7955元、57萬4246元，精神撫慰金則以求償70萬元為適當，並依其應負擔70％肇責，再扣除強制理賠部分，一共判鄧應給付邱48萬9622元。

邱男騎車未禮讓遭撞成重傷，他向鄧姓駕駛求償2021萬元，法院僅判鄧應給付邱48萬元。記者曾健祐／攝影
邱男騎車未禮讓遭撞成重傷，他向鄧姓駕駛求償2021萬元，法院僅判鄧應給付邱48萬元。記者曾健祐／攝影

腳踏車 桃園

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