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澎湖連傳酒駕肇事 警方與行政執行署下重藥

聯合報 / 記者林保光／即時報導

澎湖縣最近屢傳酒駕肇事，澎湖縣警局今天將不定時段，在餐廳、夜店周邊及易肇事路段規畫路檢點，查緝酒駕行為，呼籲駕駛人勿酒後駕車，以身試法。

澎湖縣警局表示，交通部推動「四季交安專案」，第一季執法重點是「防制酒駕」，澎湖縣政府警察局訂今天配合警政署「全國同步擴大取締酒後駕車專案」，將針對餐廳、KTV、卡拉OK、夜店等，在周邊及易發生酒駕肇事路段，規劃路檢點取締酒駕，且全天候不分時段加強機動攔檢，以遏止酒駕行為。

澎湖縣最近連續發生酒駕肇事事故，據澎湖縣警局統計，2月查獲酒後駕車12件、8名駕駛人酒測超標，依公共危險罪移送法辦，其中4件便因酒駕肇事。

法務部行政執行署高雄分署對澎湖地區的酒駕案件，也與澎湖監理站建立單一聯繫管道，對酒駕、毒駕受裁罰案件，採「專案移送、專股立即執行」，強調不因距離遙遠而放鬆執法。

行政執行署高雄分署表示，最近就有43歲的王姓男子與68歲的林姓男子，因拒絕接受酒測且無駕駛執照等行為，分別裁罰46萬8700元、36萬元，名下雖無財產可供執行，但高雄分署近日指派輪值人員，到他們在澎湖馬公市的住居所通知繳納，並說明清償方式，如逾期未繳罰款，不排除向法院聲請拘提。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

澎湖縣連傳酒駕，澎湖警方今天不定時強力取締酒駕。圖／澎湖警局提供
澎湖縣連傳酒駕，澎湖警方今天不定時強力取締酒駕。圖／澎湖警局提供
澎湖縣連傳酒駕，澎湖警方今天不定時強力取締酒駕。圖／澎湖警局提供
澎湖縣連傳酒駕，澎湖警方今天不定時強力取締酒駕。圖／澎湖警局提供

酒駕 澎湖

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