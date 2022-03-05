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司法院趨勢講堂談翻轉偏鄉 許宗力推崇嚴長壽

中央社 / 記者劉世怡台北5日電

司法院今天表示，4日「趨勢講堂」邀公益平台文化基金會董事長嚴長壽演講，分享翻轉偏鄉經驗，司法院長許宗力認為嚴長壽致力推廣公益，翻轉花東偏鄉教育經驗寶貴，值得省思。

司法院發布新聞稿指出，4日舉辦「趨勢講堂」，邀請有「台灣觀光教父」美譽的嚴長壽演講，分享「一分夢想萬分執著！翻轉偏鄉的未來」。

許宗力表示，嚴長壽早在民國98年就曾受邀至司法院談「我所看見的未來」，這次是分享在退休後，走出大飯店，致力於推廣公益事業，成立公益平台文化基金會，捲起袖子在花東翻轉偏鄉教育、觀光、藝術文化及人才培育的寶貴經驗與省思。

嚴長壽演講提及，他是從觀察中學習、挫折中改善，「開發」與「文明」就像是2部在比賽的車子；在大部分情況下，「開發」像推土機一樣快速地走在前面，等到回頭才發現「文明」已經跟不上了。

嚴長壽回想當時遭受質疑是在阻擋花東進步，不知花東人痛苦時，他告訴自己「退休後要常住花東、希望做點不一樣的事。」

嚴長壽也引用美國哲學家的話「想要改變事情，永遠不要挑戰現有的體制，而是做出一個成功的範例，最終變成可以複製的能力，讓既有的模式自然淘汰、過時。」

嚴長壽認為，「改變要用很大的力量，專注做出成功範例」，才能真正改變現狀，並以此與在場聽眾共勉。

新聞稿最後提到，司法院將持續推出「趨勢講堂」系列講座，邀請各領域社會傑出人士分享寶貴經驗，提供司法人員多元的跨域思維及學習，讓司法的視角，有更多人文思維與社會關懷。

司法院 偏鄉教育 許宗力

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