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女子懷孕嫁他人 「接球」前夫求償吃敗訴

聯合報 / 記者林保光／即時報導

蕭姓女子7年前懷孕嫁給張姓男子，後來曾姓富商打官司，證實小孩不是張的；蕭、張協議離婚，張控告蕭女詐欺，並打官司要蕭女賠償扶養費等費用207萬餘元。案經高雄地檢署偵結，高雄地方法院審結，認為婚後開銷大多是蕭女支出，判決張敗訴。

判決指出，蕭女2014年自知懷孕，找曾姓富商為墮胎簽名，但曾姓富商「怕殺生」不願出面簽名，付給蕭女2900萬元，蕭女才另嫁給張姓男子，直到2019年，曾姓富商打官司，確認張與小孩親子關係不存，蕭、張2人才協議離婚。

張男認為自己受騙，控告蕭女詐欺，查出張早知沒與蕭女發生性關係，是他自願與蕭女結婚，高雄地檢署才未起訴蕭女。張男才另打民事訴訟，要求蕭女償還這些年扶養小孩的費用及工作損失，共207萬餘元。

據了解，蕭女在民庭審理時，稱曾姓富商不為墮胎簽名，她改請張簽名，張說要跟她結婚，要她把小孩生下來，並沒欺騙張，但是，婚後她每月給張2萬元生活費，又跟她要錢買名牌包、買車，而且也是她請保母照顧小孩，養小孩的錢都是她付的。

法官審閱2人婚後共同生活開支資料，發現支出費用金額實遠多於張所支出的費用，認為蕭女有經濟能力分擔小孩的扶養義務，並沒因此獲得不當利益，判決張敗訴。全案可上訴。

張姓男子向前妻要求扶養費，經高雄地方法院判決敗訴。圖高雄地方法院。記者林保光／攝影
張姓男子向前妻要求扶養費，經高雄地方法院判決敗訴。圖高雄地方法院。記者林保光／攝影

結婚 詐欺 懷孕

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