影／欠債80萬只還8萬 殺價談判演變街頭鬥毆

53歲黃姓男子因積欠45歲丁姓男子80萬元債務遲遲拖延，最後只還8萬元，惹得丁姓債主不滿，雙方昨晚9時53分分別帶4人、5人到台中市太平區一處停車場談判，結果演出全武行，黃男及2名同行人員手腳擦挫傷，警方獲報後啟動快打，立即到場制止，並將傷者送醫，詢後依妨害秩序及傷害罪移送地檢署偵辦。

警方調查，黃姓男子在2年前欠丁姓男子80萬元債務，但因遲遲拖延，原預定還2成16萬元，結果遲遲拖延，最後只還8萬元，導致丁男不滿，雙方約定在停車場談判，黃男不滿談判時遭言詞侮辱，雙方發生拉扯。