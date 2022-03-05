快訊

孫協志牽線借債賺價差？ 澎恰恰出面道歉「資料有誤」

沒炸住宅區？烏軍救嬰兒照成俄軍暴行縮影 打臉普亭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他酒測不吹氣盧半小時消極拒測罰18萬 一查18年6次酒駕

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓男子疑似酒後騎車，被左營警方攔查，陳男先假意配合，還猛拍雙頰，最後陳男推託約半小時後，因多次消極拒測，被警方依道路交通管理處罰條例開立舉發單，處18萬元罰鍰。另外警方查出18年來，陳男還有6次酒駕前科。

警方表示，左營警分局文自派出所警員前天傍晚6點多，在左營區文莊路巡邏時發現陳男（45歲）疑似酒後駕車，便上前攔查，在盤查過程中陳男坦承上班有飲酒，還頻頻向警員求情，警方不為所動仍施以酒測

酒測過程中，陳男正式施測時，因未吹氣頻頻失敗，不僅如此，陳還假裝有認真吹氣，不停拍打雙頰，消極不配合酒測。

文自所警員看陳男是正常智識成年人，且陳男曾有酒駕前科，沒有道理不清楚如何完成酒測，陳男在與警員推拖了約半小時，經警員耐心4次跟陳男講解如果消極不配合酒測會面臨如何懲罰，直到最後因5次不吹氣、2次吹氣不足，陳被依道路交通管理處罰條例，開立舉發單，並當場移置保管機車。

另外，警方還查出陳男從18年前至今，共有6次酒駕前科。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄陳姓男子疑似酒後騎車，被左營警方攔查，陳男先假意配合，還猛拍雙頰，最後陳男推託約半小時後，因多次消極拒測，被警方開單。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子疑似酒後騎車，被左營警方攔查，陳男先假意配合，還猛拍雙頰，最後陳男推託約半小時後，因多次消極拒測，被警方開單。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子疑似酒後騎車，被左營警方攔查，陳男先假意配合，還猛拍雙頰，最後陳男推託約半小時後，因多次消極拒測，被警方開單。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子疑似酒後騎車，被左營警方攔查，陳男先假意配合，還猛拍雙頰，最後陳男推託約半小時後，因多次消極拒測，被警方開單。記者邱奕能／翻攝

酒測 酒駕

延伸閱讀

影／想鑽內線飆速超車　酒駕男慘遭聯結車夾擊困分隔島

別讓醉後成最後一天 警從源頭宣導打擊醉犯

他酒駕臉紅辯稱吃檳榔 酒測後身體誠實反應

大貨車司機酒駕撞翻曳引車 14頓鋼圈滑落路面2人受傷

相關新聞

2同婚女先後邀7男3P迷魂乾洗 意外害死1男被判17年

台中市民江女、陳女為同婚配偶關係，江女從事八大行業，陳女在火鍋店工作，去年在疫情期間收入銳減，2女鋌而走險，性暗示可以3...

女子懷孕嫁他人 「接球」前夫求償吃敗訴

蕭姓女子7年前懷孕嫁給張姓男子，後來曾姓富商打官司，證實小孩不是張的；蕭、張協議離婚，張控告蕭女詐欺，並打官司要蕭女賠償...

影／欠債80萬只還8萬 殺價談判演變街頭鬥毆

53歲黃姓男子因積欠45歲丁姓男子80萬元債務遲遲拖延，最後只還8萬元，惹得丁姓債主不滿，雙方昨晚9時53分分別帶4人、...

他酒測不吹氣盧半小時消極拒測罰18萬 一查18年6次酒駕

高雄陳姓男子疑似酒後騎車，被左營警方攔查，陳男先假意配合，還猛拍雙頰，最後陳男推託約半小時後，因多次消極拒測，被警方依道...

臉書貼文賣電話卡詐得20萬 買家截圖提告判7個月

高雄吳姓男子在汽車保養廠工作，為增加收入，竟異想天開，在臉書社團張貼，販售買張市值2000元電話卡等假訊息，有網友見狀，...

別讓醉後成最後一天 警從源頭宣導打擊醉犯

酒駕新法上路以來，短短33天的時間，台中警三分局已查獲59件酒後駕車案件，為提醒業者及民眾了解新修法相關規定，市警三分局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。