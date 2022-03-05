他酒測不吹氣盧半小時消極拒測罰18萬 一查18年6次酒駕

高雄陳姓男子疑似酒後騎車，被左營警方攔查，陳男先假意配合，還猛拍雙頰，最後陳男推託約半小時後，因多次消極拒測，被警方依道路交通管理處罰條例開立舉發單，處18萬元罰鍰。另外警方查出18年來，陳男還有6次酒駕前科。

警方表示，左營警分局文自派出所警員前天傍晚6點多，在左營區文莊路巡邏時發現陳男（45歲）疑似酒後駕車，便上前攔查，在盤查過程中陳男坦承上班有飲酒，還頻頻向警員求情，警方不為所動仍施以酒測。

酒測過程中，陳男正式施測時，因未吹氣頻頻失敗，不僅如此，陳還假裝有認真吹氣，不停拍打雙頰，消極不配合酒測。

文自所警員看陳男是正常智識成年人，且陳男曾有酒駕前科，沒有道理不清楚如何完成酒測，陳男在與警員推拖了約半小時，經警員耐心4次跟陳男講解如果消極不配合酒測會面臨如何懲罰，直到最後因5次不吹氣、2次吹氣不足，陳被依道路交通管理處罰條例，開立舉發單，並當場移置保管機車。

另外，警方還查出陳男從18年前至今，共有6次酒駕前科。