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2同婚女先後邀7男3P迷魂乾洗 意外害死1男被判17年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民江女、陳女為同婚配偶關係，江女從事八大行業，陳女在火鍋店工作，去年在疫情期間收入銳減，2女鋌而走險，性暗示可以3P，從去年6月1日至12日，邀7男至摩鐵，下藥迷昏被害男強盜現金、手機、提款卡，其中林男有心臟疾病，引發酒精及多重藥物反應而死亡。台中地院依強盜致人於死罪、強盜罪將2女各判刑17年；另依詐欺取財等罪將2女各判刑1年2月。可上訴。

檢察官就江女、陳女所犯強盜致人致死罪，對江女具體求處無期徒刑。合議庭審酌林男死亡，固屬不幸及令被害人家屬悲痛，但2女對另6名被害人下藥劫財，尚無特別惡劣情狀，且被害人林男血液中檢出的抗精神病劑Quetiapine和鎮定安眠劑Flunitrazepam等成分濃度均不高，或在一般治療濃度範圍內。

法官認為江女未摻入極重度藥量，自恃長期使用鎮靜安眠及抗精神病藥物的經驗，輕忽酒精及多重藥物對人體中樞神經系統的加成作用，並無致被害人林男於死的故意及預見，認檢察官求處無期徒刑過重，判刑17年。

同案的陳女辯稱，強盜案是江女所策畫，她無從知悉藥物成分，更曾多次提醒江女應減量下藥，但江女不聽勸阻，才發生遺憾事，強調是受江女所脅方參與犯罪，請求法官予以減刑。

合議庭認為，陳女參加強盜案，積極邀約被害男至汽車旅館飲酒聊天，並與江女一同前往赴約，難認參與情節輕微。且造成林男不幸死亡，難認情堪憫恕，不予以減刑。

判決書指出，陳女、江女為配偶關係，江女因罹患失眠、憂鬱症等精神疾病，前往身心醫學診所」就醫，經醫師開立鎮靜安眠藥物「服爾眠」及精神病藥物「腦樂靜」，等藥品，客觀上可預見上揭藥物須經醫師處分使用，對於人體健康亦具相當危害性，同時服用酒類、鎮靜安眠或抗精神病等藥物，可能因酒精及多重藥物交互作用下，影響其中樞神經或心臟血管系統，引發藥物中毒而有導致死亡之虞。

2女因疫情期間收入不佳，由陳女以手機透過交友軟體，從去年6月1日至12日，先後邀約7男至摩鐵，與被害男飲酒聊天，再由陳女負責支開被害男，江女趁機將她在家中事先磨碎的鎮靜安眠藥物「服爾眠」、抗精神病藥物「腦樂靜」等藥物粉末，摻入被害男飲用的啤酒內，致使被害人飲用後，因藥效作用而陷入昏睡。

陳女、江女即趁被害男昏睡不能抗拒時，，取走被害人現金、手機、信用卡等物。其中被害人林男因自身罹有心臟肥大、左心室增厚等病症，飲用陳家曦、江瑋綸摻入藥物粉末的啤酒後，因而引發酒精及多重藥物反應而死亡。

去年6月12日中午，因林男遲未退房，汽車旅館吳姓員工前往查看時，發現林明賜全身赤裸躺在地上，乃撥打119呼叫救護車，惟救護人員到場時，林男已明顯死亡而未及送醫急救。

合議庭以陳女、江女共犯6次強盜罪、1次強盜致人於死罪、1次詐欺得利罪、5次詐欺取財罪、6次行使偽造私文書罪、1次行使偽造準私文書罪，予以判刑。

2女性暗示可以3P，先後邀7男至摩鐵下藥乾洗，其中1男死亡。台中地院依強盜致人於死罪、強盜罪將2女各判刑17年；另依詐欺取財等罪將2女各判刑1年2月。可上訴。圖／本報資料照
2女性暗示可以3P，先後邀7男至摩鐵下藥乾洗，其中1男死亡。台中地院依強盜致人於死罪、強盜罪將2女各判刑17年；另依詐欺取財等罪將2女各判刑1年2月。可上訴。圖／本報資料照

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