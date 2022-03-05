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臉書貼文賣電話卡詐得20萬 買家截圖提告判7個月

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄吳姓男子在汽車保養廠工作，為增加收入，竟異想天開，在臉書社團張貼，販售買張市值2000元電話卡等假訊息，有網友見狀，購買20張並先行匯出20萬元款項，事後卻遲遲拿不到電話卡，驚覺遭詐報警；經審理，地院將吳男依詐欺罪，處有期徒刑7個月。

判決指出，吳男無電話卡可販售，卻在去年1月16日在臉書社群網站，以帳號暱稱「Wu Yule」在「小額電信」社團刊登販賣電話卡的不時訊息，一名林姓網友見狀，主動詢價購買，並購買20張、每張市值2000元電話卡，同時匯出一半款項共20萬元。

事後林姓網友遲遲未收到電話卡，又聯繫不上吳男，才驚覺遭詐，報警求助，同時提供通訊軟體對話截圖，帳戶資訊與交易明細，佐證詐騙犯行。警詢、偵查及審理期間，吳男皆坦承犯行，並將詐得的20萬元歸還受害者。

地院審酌，吳男正值青壯之年，並非毫無謀生能力，竟不思循正當合法途徑賺取財富，僅為貪圖不法個人利益，利用網路的公開性與身份隱匿性，散布不實訊息，又涉及詐騙款項，影響網路世界的正常交易秩序。

經審理，地院將吳男依網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑7個月，緩刑2年，緩刑期間保護管束，並接受2場法治教育課程，全案可上訴。

高雄吳姓男子在臉書社團張貼，販售買張市值2000元電話卡等假訊息，詐得20萬，地院將吳男依詐欺罪，處有期徒刑7個月。記者陳弘逸／攝影
高雄吳姓男子在臉書社團張貼，販售買張市值2000元電話卡等假訊息，詐得20萬，地院將吳男依詐欺罪，處有期徒刑7個月。記者陳弘逸／攝影

詐騙 詐欺

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