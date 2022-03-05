別讓醉後成最後一天 警從源頭宣導打擊醉犯

酒駕新法上路以來，短短33天的時間，台中警三分局已查獲59件酒後駕車案件，為提醒業者及民眾了解新修法相關規定，市警三分局合作派出所，特針對轄內餐廳、小吃店等提供酒精飲品場所加強宣導，提醒民眾如有飲酒或食用含有酒精的料理，切勿心存僥倖酒駕上路。

近年因酒後駕車肇事造成無辜民眾傷亡的憾事頻傳，為遏止酒駕，立法院通過酒駕新法並於今年1月30日生效上路，透過加重酒駕刑罰與行政罰，杜絕民眾僥倖心態。

台中市警察三分局合作派出所更前往轄內提供酒精類飲品的店家進行宣導，從源頭斷絕酒駕，提醒民眾如有飲酒或食用含有酒精的料理，切勿心存僥倖酒駕上路，應搭乘大眾交通運輸工具、指定駕駛或改搭計程車，同時也請店家協助勸導，築起防範酒駕行為的第一道防線，並提供代叫計程車或連繫代駕服務，從源頭斷絕酒駕行為，也請親朋好友相互提醒，防制酒駕事故，避免憾事重演。

根據新修正的酒駕新法，即便未肇事，酒駕刑責仍從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科新台幣30萬元以下罰金；若肇事致人重傷或死亡，初犯即可依行政罰法沒入車輛，只要10年內第2次累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

酒駕同車乘客連坐處分罰鍰，提高至6000元至1萬5000元。警方除採「口袋戰術」實施封閉路檢防制酒駕，員警24小時於轄內機動巡守打擊醉犯，籲請民眾切勿以身試法。