行車糾紛抓住對方胸口 客運司機痛得說「我是女生」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

周男去年駕駛小貨車在台中潭子區，與客運會車時發生行車糾紛，周抓住客運駕駛胸口衣領，質問在兇什麼，客運司機告訴周說「我是女生」，司機小鳳（化名）左胸被抓傷提告傷害、性騒擾，周辯稱「我不知道她是女生，就趕快把手放開」，檢察官認周因欲與小鳳理論而下車並抓住她衣領，構不成性騷擾，法官依傷害罪將周男判處拘役50日，得易科罰金。可上訴。

去年8月30日下午，周男（43歲）駕駛小貨車行經台中市潭子區中山路2段與圓通南路路口停等紅燈時，與小鳳所駕駛的客運於會車時發生行車糾紛，未料周男開門下車，在小鳳駕駛座車窗旁抓住她胸口衣領，質問小鳳在兇什麼，經小鳳告訴周「我是女生」，周始放手，她因而受有左側前胸壁抓傷及挫傷等傷害，控告周傷害及性騷擾。

檢察官訊問時，周男供稱「我當下不知道司機是女生，我有抓司機的衣領，但司機說她是女生，我就趕快把手放開，跟她道歉」。就周男所提供的行車紀錄器，他一下車就質問司機「你是在兇什麼？我都已經讓你了，你是在兇什麼」。足證周與小鳳當時確實因為周停車在停止線前，導致小鳳轉彎無法通過而發生糾紛。

檢察官從個人戶籍及相片及小鳳所駕駛的行車記錄器影像畫面，可知小鳳外表較為中性，周男辯稱他當時未能判斷司機是女生，尚非不可採信，難認周男對小鳳有性騷擾犯意，因此僅因傷害罪將周起訴。

法官審酌，本案僅因道路上行車糾紛產生爭執，周男未思理性溝通，率即以暴力方式拉扯小鳳衣領，並因此造成小鳳受有傷害及心生驚嚇，被害人並請求從重量刑。法官考量周犯後坦承犯行，與小鳳進行調解因數額尚有差距致無法達成。

同時，周男自述單親為家庭獨子、扶養年邁母親、已婚、有唸國二子女、先前從事送貨工作、目前待業中、過年後再找新工作、經濟狀況不佳、疫情期間曾送酒精、餅乾至潭子收容智能障礙孩子的活動中心、並送防疫面罩3000個給萬華地區居民、花蓮地震時曾送兩車物資過去救災，因此從輕判刑。

周男駕駛小貨車與客運發生行車糾紛，周抓住客運駕駛胸口衣領，質問在兇什麼，客運司機告訴周說「我是女生」，客運司機小鳳（化名）左胸被抓傷提告，法官依傷害罪將周男判處拘役50日，得易科罰金。圖／本報資料照
周男駕駛小貨車與客運發生行車糾紛，周抓住客運駕駛胸口衣領，質問在兇什麼，客運司機告訴周說「我是女生」，客運司機小鳳（化名）左胸被抓傷提告，法官依傷害罪將周男判處拘役50日，得易科罰金。圖／本報資料照

女生 檢察官 性騷擾

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