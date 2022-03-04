網友留言辱罵 藝人郭昱晴提告 屏地院判誹謗處拘役40天

昔日飾演「麻辣鮮師」的萬老師藝人郭昱晴，不滿江姓網友在臉書留言辱罵她，郭昱晴對網友提告公然侮辱，屏東地院審理後，判網友江姓男子犯散布文字誹謗罪，處拘役40天，可易科罰金。可上訴。

屏東地院判決指出，江姓男子在去年3月下旬，在屏東市住處上網，在臉書「村長詹江村全球後援會粉絲團」，在有關評論郭昱晴「人民幣香美金也香新台幣更香」的貼文下留言，「嘴巴說的與行動不一樣，錢還是香的，可惡的是既要當妓女、又要貞潔牌坊，無恥。」等文字侮辱與誹謗郭女，足以貶損郭女的人格尊嚴與社會地位。