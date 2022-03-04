雄監管理員凌虐囚犯致死判8年7月另撤職 喊：不白之冤

高雄監獄管理員李振賓、邱楷燈2019年10月指使蔣秉益等4名雜役，將陳姓受刑人押到「鎮靜區」動私刑，陳延誤就醫死亡，李甚至指使偽造施用戒具紀錄簿，被依凌虐人犯致死、行使公務員登載不實文書罪判處8年7月徒刑定讞。法務部將李移送懲戒法院，懲戒法院判李撤職並停止任用3年。

刑事部分，邱楷燈二審時被判5年3月，但最高法院1月撤銷、發回高雄高分院更審。雜役蔣秉益、劉子榮、黃冠富、蕭明俊則分別被判2年至3年2月不等徒刑。

2019年10月17日傍晚，因毒品、家暴案件服刑的陳姓受刑人因用腳踢舍房大門，李振賓、邱楷燈不滿，李指揮邱等人將陳押到「仁園」鎮靜區，由蔣秉益用腳、徒手攻擊陳的腹部，李振賓則用腳多次踹踢陳的頭和腹部，甚至拿咖啡澆淋在陳戴著安全帽的頭、肩膀上。

當天下午5點33分，陳被押解回房時已受重傷，但邱等人卻沒立即將他送醫，陳因延誤治療，當晚10點喪命。法醫解剖發現陳的肋骨有粉碎性骨折，脾臟破裂大量腹腔內出血，頭與四肢有外傷。

李、邱為了掩蓋凌虐人犯犯行，偽造「收容人施用戒具紀錄簿」，由蔣代筆填寫陳「攻擊他人，已有暴行之實」，「施用戒具：壹付」，並在「是否為緊急施用」乙欄，勾選「是」等內容，反咬是陳施暴在先。

法務部認為李振賓坦承朝陳姓受刑人配戴安全帽的頭部踢3下，對雜役的管理未落實掌控，嚴重違反勤務規定。此外，高雄監獄對於重點場舍、勤務點都已配發密錄器，要求同仁使用以保全證據，但李擔任違規舍房日勤主管，明知勤務常遇有受刑人情緒不穩或濫控等情事，卻未落實配戴，造成事件調查困難。

李聲稱因陳要攻擊他，雜役適時阻止突然拍打，他反應不及未加阻止，但違規舍屬「難以管教具攻擊傾向」的收容人特殊單位，他任職以來多次遭到攻擊，仍嚴守本分，向懲戒法院表示遭受不白之冤，「懇請明察」。