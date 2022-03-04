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翁茂鍾案／前檢察官羅榮乾與翁不當接觸 監院通過彈劾
監察院今天表示，台灣高等檢察署前檢察官羅榮乾任職期間，與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸討論涉訟案件，且有收受饋贈等情事，經監委張菊芳、趙永清、林郁容、王麗珍提案，已於1日彈劾審查會全數通過彈劾，全案移送懲戒法院。
監察院表示，羅榮乾任職檢察機關期間，自民國87年10月起，至105年7月與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸，包括「怡華公司與百利達銀行紛爭」一案，羅榮乾接獲相關檢舉案件簽請分案前後，便與翁茂鍾多次會面甚至討論案情，更與翁茂鍾頻繁接觸及參與飲宴高達150餘次，還陪同拜訪某些領域的高階主管人員，並多次接受餽贈襯衫。
監察院指出，羅榮乾之行為，顯易使一般客觀理性的第三人，產生檢察官與涉訟當事人結交往來的印象，對檢察官應保有的公正、廉潔形象產生質疑，違失情節重大。
監察院表示，經四位監委調查相關事證後，認為羅榮乾身為司法人員，未能審慎交友，保持應有分際，該等密切往來行為已使外界對檢察官職位尊嚴與職務信任產生質疑，有違檢察官公正、廉潔之形象，核有重大違失，有懲戒必要。
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