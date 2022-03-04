新黨3傑被控替大陸發展組織 檢批培植內應遭嗆含血噴人

陸生周泓旭受中共「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸外交部公務員並蒐集情資，2019年被依國安法判刑1年2月定讞。周另被控與新黨青年軍「發展組織」，一審無罪，檢方上訴，台灣高等法院今審理，包括周等5名被告都指檢方上訴無理。王炳忠指周因謀職不順想請他爸經營的宮廟「補財庫」，檢方含血噴人說是與大陸有金流關係。

本案被告包括新黨發言人王炳忠（35歲）、新思維中心主任侯漢廷（34歲）、文宣委員會副主任委員林明正（44歲）及王的父親王進步（65歲），被控與周泓旭（35歲）「發展組織」，觸犯國安法。

檢方指控，周2014年結識王進步父子、林、侯，接受中共國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，共組「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等組織在台發展；王炳忠另以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉違國安法。

但台北地院認為「新中華兒女學會」是新黨榮譽主席郁慕明為宣揚理念而成立，「燎原新聞網」是王炳忠成立的網站，「台大中華復興社」是台大討論議題的社團，都與中共培植內應勢力無關。此外，檢察官所指的組織名單，是王等人列冊的支持者，這些人未受招募納為中共組織的成員，判5人無罪。

高院今行審理程序，檢察官王正皓認為一審判決認事用法違誤，並援引最高法院2015年度台上第643號刑事判決意旨，認為只要組織的成立目的是對外接觸、招攬、吸收成員或壯大、增進該組織即違反國家安全法。檢方花約1小時論告，指本案未涉及憲法結社、言論自由等基本人權，而是與中共黨政軍等敵對勢力有對價的國安問題，指王炳忠等人接受中共金援、宣揚統一的好處，要讓國人對中共產生好感。

王正皓指控本案是中共勢力的滲透，利用收買政治人物、媒體，以溫水煮青蛙的方式危害，並稱周泓旭是「被認定的共諜」，他是布建人員，有國台辦的資金。檢方表示，從周的隨身碟可看出他向大陸報告、請「領導來指導」。另名檢察官王亞樵則對周泓旭表示，「你有完整的辯護權，一切都是因為中華民國的存在」，並當場念出檔案文件內容包括「不得暴露與大陸的內部聯絡」、「在敵的占領區秘密形成戰時堡壘、培植內應勢力」、「扶植統派團體為掩護」等。

王炳忠等人皆主張無罪，並指檢方上訴無理由，原判決正確。王炳忠表示本案北院審了3年，檢察官卻指北院割裂評價，他稱當時在參選完台北市議員才與周泓旭有交流，更別提周不認識侯漢廷、林明正，而他因去大陸旅遊遇上詐騙，才認識趙超，周也才接觸趙，檢方的指控「一開始就是錯誤」。

王炳忠說馬英九執政時期兩岸有接觸非常正常，很多人都與國台辦有接觸，因他向國台辦申請創業沒有回音，才請趙超詢問，對方建議他與侯、林以「新黨三傑」名義一起申請，但他想自行創業。王炳忠稱，其實對岸也怕他「滲透」，但沒想到台灣才是文字獄復辟，他認為檢察官含血噴人，踐踏司法神聖，況且中華民國憲法增修條文追求國家統一，若不能主張和平統一，那應恢復動員戡亂。