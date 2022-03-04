立委趙正宇不認貪汙 指稱檢方查無收賄證據

台北地方法院審理無黨籍立委趙正宇財產來源不明罪、違反稅捐稽徵法案，今天進行辯論，趙否認犯罪。趙聲明說，檢調辦貪汙案羈押他，卻查無收賄證據，2020年父親節他被羈押，女兒跟他說受委屈了，要請吃飯來彌補他。

趙聲明說，檢調已查明陽明山案跟他無關，但他卻被錯誤羈押，名譽遭受損失，精神受到折磨，現在還看不到磨難終點。

有關被控他違反稅捐稽徵法部分，趙說，他以為透過專業仲介所得才需報稅，他因人情、人脈去談交易，先前認為不用報稅，主觀上沒有犯意。

趙說，以前在公家機關有出差費可以領，但他從來不領，擔任立法委連開會的便當都沒拿過，沒有需要用詐術來逃稅。

聲明說，他被羈押的那天是父親節，女兒跟他說「爸爸受委屈了」，父親節要請他吃飯，好好彌補他；他那時跟太太說要到法院開庭，再怎麼解釋法官也不會相信他說的話，要太太堅強，並請女兒不要擔心。

趙說，在看守所度過父親節，雖然不滿，但想只要等理清了就可證明清白，後來檢調確實也查清楚，營建署長、陽管處長、四通案工作小組都說跟他沒關係，他更不認識業者陳明瀚、郭克銘或「白手套」，2000萬元沒有進他的口袋。

趙說，後來檢調想要起訴他財產來源不明罪，要他交代財產，「檢察官明明知道我都交代清楚，還硬要說我貪汙」。

趙說，他的助理林家騏在2020年1月才收到業者送來的錢，檢調卻要他從2018年開始交代財產，他跟檢察官講，結果檢察官筆錄都不記，庭後也不查，3天後就把他起訴。