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辱稱法務部是「廢物部」前檢座因罪名廢除獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新北地檢署前檢察官、作家吳忻穎，去年因在個人臉書公開指稱法務部是「廢物部」遭民眾告發涉嫌侮辱公署。台北地檢署調查期間，因該侮辱公署該項罪名已被立法院刪除廢止，今給予不起訴處分。

吳忻穎曾任澎湖、新北地檢署檢察官，去年起陸續發表文章，揭露檢察機關的黑暗面，隨後辭掉檢察官職務，去年3月吳忻穎把過去發表的文章集結成冊出版《扭曲的正義：檢察官面對的殘酷真相，走向崩潰的檢警與媒體》一書。她目前人在德國攻讀學位。

檢方調查，吳忻穎去年在個人臉書公開指稱法務部「廢物部」遭民眾向行政院信箱檢舉她涉嫌侮辱公署，因此刑事局將全案移送北檢偵辦。全案分由檢肅黑金專組吉組主任檢察官承辦。

據了解，吳女人在德國並未出庭，僅委由律師具狀辯稱她並非亂罵，是評論法務部政策，她的發言都要集結成冊，要在書內表達她對於法務部政策的看法。

由於北檢調查期間，立法院去年12月28日三讀修正通過刑法部分條文，除刪除侮辱公署罪，也將侮辱公務員的刑度提高，改為1年以下有期徒刑、拘役或新台幣10萬元以下罰金。因此，主任檢察官將全案予以不起訴處分。

新北地檢署前檢察官、作家吳忻穎，去年因在個人臉書公開指稱法務部是「廢物部」遭民眾告發涉嫌侮辱公署。台北地檢署調查期間，因該侮辱公署該項罪名已被立法院刪除廢止，今給予不起訴處分。圖／本報資料照。
新北地檢署前檢察官、作家吳忻穎，去年因在個人臉書公開指稱法務部是「廢物部」遭民眾告發涉嫌侮辱公署。台北地檢署調查期間，因該侮辱公署該項罪名已被立法院刪除廢止，今給予不起訴處分。圖／本報資料照。

檢察官 法務部 新北

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