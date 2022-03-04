樂器行鼓聲穿牆鄰居崩潰求償 業者喊冤已花70萬做隔音

桃園中壢某樂器行被隔壁鄰居控訴噪音擾人，打鼓聲音穿透牆壁害他們精神耗弱、情緒煩躁，告上法院求償精神撫慰金25萬元，樂器行則說已砸下70萬元做隔音設備；法院發現樂器行聲響並未超出法定分貝，難認有踰越一般人難以忍受程度，駁回住戶之訴，可上訴。

5名住戶主張，樂器行有提供團客練習，從2016年起營業時間從早上12點至晚上9點，都會持續彈奏吉他、爵士鼓產生巨大噪音，他們多次反應請求降低音量、施做隔音設備等對方都置之不理，也經向警方檢舉依社維法裁罰，但至今仍沒改善。

住戶認為，音樂行侵害他們一家安寧，造成精神耗弱、情緒煩躁，其中還有人罹患憂鬱等情緒障礙需要定期就醫，因此提告要求音樂行不得在屋內製造噪音，並求償精神撫慰金一共25萬元。

音樂行抗辯稱，他們從2016年承租經營起，就已經花了70萬元2次施作隔音裝潢，所製造的聲響都在一般人社會生活所應能夠承受範圍內，並未侵害住戶一家居住安寧人格法益。

音樂行還說，雙方住處距離中壢火車站步行僅有5分鐘距離，附近用戶幾乎都為商辦，噪音容忍度應和一般單純住宅不同，並應參酌噪音管制法的音量管制標準，並無住戶所稱踰越一般人所能忍受程度。

法院審酌，中壢分局雖曾於2019年5月、2020年2月兩度依社會秩序維護法對音樂行開罰2000元、3000元，但社違法對「噪音」定義較寬鬆，中壢分局的處分書也僅用2戶住戶證詞，缺乏客觀證據可證明有製造一般人社會難容忍噪音。

另環保局曾到場監測音量為48.3分貝，未超過該地區營業場所管制的57分貝，之後又經檢舉到場11次，都因沒有明顯噪音才未檢測。而住戶自行監測錄到聲音，雖有聽見明顯打鼓聲，分貝落在52至56分貝間，測量方式也不符標準， 時間也沒超過晚上9點。