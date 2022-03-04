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立委趙正宇不認貪汙：我的生活比北機站調查官還正常

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立委趙正宇。 聯合報系資料照
立委趙正宇。 聯合報系資料照
台北地方法院審理無黨籍立委趙正宇財產來源不明罪、違反稅捐稽徵法案，今天進行辯論程序。趙否認犯罪，稱在保險箱搜出的920萬元是土地仲介費，漏稅部分已經補稅；公訴檢察官主張趙不但貪汙，也利用政治獻金逃避繳稅。

趙正宇說，被查扣的現金是土地佣金，放在家中是為防止被防洗錢機制追查，自己是公眾人物，擔心被行員追問會造成困擾，如果真的犯罪，就不會連綑鈔帶都留下來給檢調當成證據。

趙正宇說，檢調當初查辦他介入變更陽明山地目且涉貪，事後證明與他無關，他卻因此被關押1個多月，直到現在還有人對他操守存疑；關於土地佣金未如實申報，是真的不知佣金須報稅，他是立委，如被人得知不懂稅法，會不好意思。

趙說，他案發後已捐贈桃園市政府1部消防勤務車，他擔任立委6年多來，每天從桃園開車到台北開會，「我是最早到的人」，晚上10點才離開，生活可能比辦他的調查局北機站調查官還要正常。

趙還說，檢調查他稅法案先誘導他認罪 、說以後可以補稅，後來就指控他施用詐術犯罪，所以才會高達6次偵訊給他佣金的昭陽公司副總蕭立志。

公訴檢察官說，趙正宇仲介土地以後，要求蕭立志以政治獻金方式將221萬8000元佣金匯入他的獻金帳戶，並指導蕭說每家公司捐錢不得超過50萬元，指示蕭找5家公司名義分別匯款，逃稅金額68萬2140元。

檢方論告說，趙正宇訴訟階段每次答辯均不同，偵查中說「不懂稅法、但認罪」，送審時說「不知道仲介費要課稅」，業者給付土地佣金要求趙給資料時，趙即不斷表示請業者以政治獻金名義匯款，符合逃稅違法要件。

寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信為開發所需，欲變更金山地區屬陽明山國家公園地目，透過是知公關總經理郭克銘行賄趙正宇施壓營建署；行、收賄款一度談到4000萬元，最後殯葬業者提供2000萬元。

業者提供的2000萬元由郭克銘經手，郭剋扣700萬元，林家騏則未將其餘賄款轉交趙正宇；林家騏供稱收錢之後，拿去賭博輸光，造成趙正宇不依收賄罪追訴，林家騏則被訴冒用公務員詐取財物罪，林審判中和業者調解，已償還部分款項。

趙正宇 政治獻金 桃園

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