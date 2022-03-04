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婦女庇護大會總統講性平 攝影助理場外性侵少女判緩刑

聯合報 / 記者林保光／即時報導

陳姓男子3年前在「世界婦女庇護安置大會」擔任攝影助理，誘騙當志工的少女，在場外樓梯間與少女發生2次性關係，經簡易判決4月徒刑後，陳不服判決提上訴，高雄地方法院駁回上訴，另宣告緩刑2年，須保護管束，並應接受法治教育課程，不得上訴。

「世界婦女庇護安置大會」是全球保護及預防婦女暴力為核心的國際會議，第四屆大會移師亞洲，2019年11月5日至8日，在高雄展覽館舉行，共有100個國家參加大會，蔡英文總統和衛福部長陳時中也曾與會致詞，蔡總統並在台上表示要落實性別平權、讓婦女與幼童免受暴力威脅。

陳姓男子在大會擔任攝影助理，大會期工作期間，結識在會場當志工的少女，與少女互加為Line好友，他明知少女未滿16歲，竟在11月7日，邀少女在高雄展覽館樓梯間發生性關係2次，去年10月高雄地方法院簡易庭依妨害性自主，對他的2項行為，各判處有期徒刑3月，應執行4月徒刑。陳不服判決提上訴，檢察官也認為量輕過輕同提上訴。

判決指出，陳姓男子在審理時，已與告訴人及其法定代理人達成和解，已當場給付20萬元給告訴人獲得原諒，駁回檢方上訴，但也認為原審量刑妥適，不宜再減輕。不過，合議庭認為，以暫不執行為適當，才宣告緩刑2年，並諭知陳在緩刑期間交付保護管束，由觀護人適當督促。

第四屆世界婦女庇護安置大會，蔡英文總統與和與會人士合照。圖／擷自勵馨社福基金會官網
第四屆世界婦女庇護安置大會，蔡英文總統與和與會人士合照。圖／擷自勵馨社福基金會官網

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