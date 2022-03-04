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老公過世公婆就出售台北房產 她打官司討遺產輸了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名女子指控公婆在丈夫過世後擅自賣出登記在丈夫名下、市價2511萬餘元的房產，侵害女兒身為繼承人的權利，提告要求公婆給付房價，台北地方法院認為房產是公婆購買登記在已故丈夫名下，屬於「借名登記」，判女子和女兒敗訴，可上訴。

女子提告主張，她和丈夫2019年6月在美國結婚，之後回台登記結婚，兩人育有一女，未料女兒出生才2天，丈夫卻過世；丈夫生前名下有位於台北市的房產，經她2020年8月調閱資料，發現公婆擅自將房產登記為自己所有並出售，侵害女兒也身為繼承人的權利。

女子指出，公婆雖以2090萬元出售房產，但依照臨近依照鄰近地點的實價登錄價格，房產市價應為2511萬餘元，公婆應給付她和女兒2511萬餘元。

公婆抗辯，兩人購買房產時，兒子才4歲，當時是借名登記在兒子名下，且兒子6歲就和他們一同旅居美國，期間只有短暫回台就醫，兒子長期不在台灣，也不清楚房產的事情。房產長期都由他們使用、管理、出租他人，相關稅款也由他們繳納，認為依民法相關規定，房產並非兒子的遺產

台北地院認為，依照卷證資料，房產為1980年購買，當時已故的丈夫才4歲，顯無購屋能力，而房產也長期出租給某機械公司，由公公負責收租，稅款也由公婆負責繳納。

再者，丈夫生前自1985年由台灣出境後，僅短暫回台2次，顯見長居國外，沒有管理房產的可能，屬於「借名登記」，依民法規定，借名契約於一方死亡時終止，房產也在丈夫死亡後恢復成公婆的財產，不屬於丈夫的遺產，判女子和女兒敗訴。

房產示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
房產示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

結婚 遺產

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