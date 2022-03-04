男女警官獨處2小時 女警官賠夫20萬男警官免賠

台中市警局吳姓女警官與宋姓男警官，2019年2人獨處宋的套房近2個小時，經市警局靖紀小組調查認違反警察人員與人發生不正當感情交往，予以懲處，吳女的丈夫阿裕（化名，也在警界服務）向她求償，簡易庭法官認已侵害阿裕的配偶權，判吳女賠阿裕20萬。阿裕再向宋求償，民庭法官認警方的調查報告「2人身為幹部，未能嚴守分際人地不宜」做處分，僅屬道德準繩，無法證明宋侵害阿裕的配偶權，判決阿裕敗訴。可上訴。

阿裕與吳女於2011年間結婚，育有1子，2人於2020年間和解離婚。阿裕因認吳女行徑可疑，有違婚姻雙方互負誠實義務，向法院請求損害賠償，要求吳女賠償精神慰撫金新台幣20萬元。

吳女辯稱「我是因為被阿裕家暴趕出去，所以才會到同事的套房，而且我們沒有交往的事實，我去那邊是去找房子，我只是違反工作上的規定，但並沒有到應對阿裕負損害賠償責任的程度」、「我認為我只是跟宋偶遇，即使有遭到處分，阿裕也沒有提出我跟宋交往的事實，我只是買了晚餐，然後去那邊吃，就是這樣而已」。

台中市警局靖紀小組發現吳女於2019年8月16日下午5時40分至宋的套房，至同日晚間7時25分離開，2人獨處近2個小時，認吳女違反警察人員與人發生不正當感情交往處理要點，予以記過一次懲處並調職，簡易庭法官以吳女的行為，已非屬一般已婚人員之正常社交程度，且逾越一般男女交往常情而有不當違反婚姻誠實義務行為，並破壞阿裕婚姻共同生活之圓滿及幸福，認已侵害阿裕的配偶權，判吳女賠償阿裕20萬元。

阿裕再對宋男求償，要求宋賠償新台幣149萬元。宋辯稱「我因時感不適，前於2019年6月4日就醫，經診斷為胸腹主動脈剝離，且因勤務繁忙無法時常往返家中，故於同年6月間在警局附近承租系爭套房供休憩用。我與吳女是同事，吳女於同年8月16日下午攜帶晚餐至被告租屋處用餐聊天，隨即離開，雙方並未逾越普通異性友人間的往來分際」。

警局督察小組對吳女及宋男進行個別訪談，2人皆稱是日確實僅在套房用餐聊天，雙方說法互核一致，2人用餐完畢後，宋即返回分局，吳女則返回娘家。足見2人別無其他互動，難以遽認2人具有其他逾矩交往行為。