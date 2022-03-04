台灣「第一特務」否認涉共諜：檢調很會編故事騙績效

軍事情報局退役上校張超然被控接受中國廣東省國安廳對台情蒐人員吸收，違反國家安全法、國家情報工作法，台北地方法院今天開庭。張說，檢調很會編故事騙辦案績效，起訴他毫無證據，會庭呈機密文件給法官證明冤枉。

張超然說，之所以會被當成共諜來查辦，是被同案退役上校周天慈、王大旺的筆錄所陷害，周天慈是個膽小鬼，上次開庭時已向他道歉，今天王大旺也會向他道歉。

張超然堅稱自己是台灣「第一特務」，還稱其實是台諜。他說，1989年北京天安門廣場發生「天安門事變」時，被派去大陸蒐集情報，回來台灣後，就向已故的前總統李登輝陳報情報。

張超然說，情報局曾拿30萬元美金給他在廣州設點、布線，後來又拿400萬元美金調遣他到北方工作，「我以商業形式掩護真正的地下工作」。

張超然說，他過去做過「忍者龜(Ninja Turtles)」玩具製造的廠商， 也將工作站包裝成做娛樂事業的外觀從事台諜的工作，「我哪裡是共諜了？」

張超然表示，檢調人員為了騙辦案績效，靠別人的說詞編故事指控他是共諜，但起訴書內卻毫無證據，「我是被共犯的證詞所害」，會準備一份機密文件向承審法官說明沒有犯罪。

台北地檢署指揮調查局國家安全維護工作站監聽查知，張超然、周天慈2013年退休後，邀傅姓軍情局退役上校赴大陸，張超然曾親自陪同傅搭機前往，並在當地面會大陸國安人員談事。

2016年至2018年，張超然、周天慈再約退役少將岳志忠前往大陸，曾三人同行，之後岳單槍赴會與大陸國安人員見面，受周託付交付情報工作人事文件；張超然、周天慈2016年、2017年引介王姓軍情局退役上校去大陸。

張超然偵查中否認扮共諜，不過，檢察官複訊後將張聲請羈押禁見獲准，張羈押滿4個月後，移審時30萬元交保。