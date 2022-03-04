民進黨前立委利用親友假交易 墊高畸零地價格遭起訴

79歲的民進黨籍前立委黃誠，以大批親友名義收購畸零地，用假買賣方式，移轉土地所有權登記，達成土地法強制土地買賣條件，並8次墊高土地交易價格，目前被稱為「全台灣最貴花圃」。台北地檢署調查後，今偽造文書罪起訴黃男。

黃誠是雍國建設開發（現改名為雍國投資）負責人，在北市信義路興建桂冠大廈，收購附近部分畸零地。爾後，他也成功取得信義路四段239巷巷口一2坪大土地，因地主開價4億元，他拒絕接受，現在成為長滿雜草的花圃，目前被稱為「全台灣最貴花圃」。

檢方調查，黃在2007年間，得知台北市政府捷運工程局辦理信義線信義安和站捷五基地聯合開發案，將放寬周邊道路容積率移轉，遂先以李、黃、王及鄭姓等親友等名義收購該土地持分。

之後，黃誠未達「共有土地逾共有人半數及其應有部分合計逾半數即得處分」強制土地買賣條件，及為墊高土地買賣價格，以利日後土地倘由政府徵收或買賣時減免稅額，因此製造不實土地交易，以墊高交易價格。

檢方查出，黃姓建商黃將這些借名登記在親友、員工的土地持分，透過不知情的地政士製作不實土地登記申請書、土地所有權移轉契約書等文件，以假交易方式，進行土地分割，移轉土地所有權，再分別向台北市中山、大安地政事務所申請登記「買賣」。

而不知情的承辦公務員則依據黃男等人提供的文件，進行形式審查後，自2014年至2015年間陸續核准相關土地所有權移轉登記，並登載於土地登記謄本，損害地政機關對於土地登記管理的正確性及公信力。