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他酒駕臉紅辯稱吃檳榔 酒測後身體誠實反應

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名沈姓男機車騎士，日前上午停等紅燈超越停止線，被警察巡邏發現，上前勸導時發現他臉色潮紅，被警察質疑酒駕，沈男辯稱「不可能」，是吃檳榔導致，酒測下果然發現他酒駕，酒測值每公升0.18毫克，達到扣車標準。

警方表示，三民一警分局哈爾濱街派出所員警日前質詢巡邏勤務，在三民區漢口街、九如二路口，發現騎機車的沈男（51歲）停等紅燈時，超越停止線。

巡邏警員上前勸導，發現沈男臉色潮紅，身上還隱約散發酒味，隨即問他是否有喝酒，只是沈男不承認，斬釘截鐵的向警員說「不可能」，並說是因工作及吃檳榔緣故，臉本來就紅紅的。

沈男信誓旦旦堅稱沒有喝酒，並主動配合警員使用酒精檢測器，沒想到檢測結果，酒測值達到每公升0.18毫克，達到告發標準；沈男見狀瞠目結舌驚訝不已。

警員一句「還是昨晚有喝？」沈男才如夢初醒，想起與朋友餐敘時有喝酒，身體誠實反應昨日尚未代謝的酒精值，最後遭警員依法製單扣車舉發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄一名沈姓男機車騎士，日前上午停等紅燈超越停止線，被警察巡邏發現。記者邱奕能／翻攝
高雄一名沈姓男機車騎士，日前上午停等紅燈超越停止線，被警察巡邏發現。記者邱奕能／翻攝
高雄一名沈姓男機車騎士，日前上午停等紅燈超越停止線，被警察巡邏發現。記者邱奕能／翻攝
高雄一名沈姓男機車騎士，日前上午停等紅燈超越停止線，被警察巡邏發現。記者邱奕能／翻攝

酒駕 酒測 警察

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