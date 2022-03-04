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詐領駐外人員租房補助款1萬多美元 駐美辦事處人員遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

外交部駐亞特蘭大辦事處王姓一等祕書，被控在美國亞特蘭大與丈夫一起買房子，卻涉嫌詐領房租補助1萬多美元，遭移送法辦。台北地檢署調查後認為，認為其主張沒有不法意圖，並不可採，日前依貪汙罪起訴。

檢方調查，王姓女子是外交部駐亞特蘭大辦事處一等秘書，負責辦事處的會計及外交事務等業務，為依法令服務於國家所屬機關，而具法定職務權限的公務員。

檢方查出，她明知駐外人員房租補助費支給第5點規定，駐外人員或配偶於駐在地有自有住宅，應報請核定按月支給房租補助費基本數每月410美元。

不過，她在2018年7月31日在亞特蘭大，與丈夫共同取得自己住宅後，卻仍按月請款1410美元房租補助，至2018年8月14日止浮報483.86美元。

之後，王女在申請補助時，隱匿擁有自有住宅，在「駐外人員房租補助費申請表」不實勾選「本人或配偶於駐在地無自有住宅」，並檢附資料，自2018年8月15日起，每月領取1410美元房租補助，至2019年5月31日止，共為9548.4美元。

總計王兩次共詐領1萬32.26美元。直至2019年5月，王女得知外交部調查她時，才繳還補助。據了解，王女辯稱當時因美國房子整建中，無法入住，加上照顧早產幼兒，未注意補助規定，沒有不法所有及詐領意圖。

檢方認為，總使有其他原因無法實際入住購置的住宅，而在外租賃房屋，此時仍僅能領取房屋補助費基本數，而超出房屋補助基本數的房租，本應自行支付，其主張沒有不法意圖，並不可採。

檢方認為，王女第一次犯行是「消極」利用外交部承辦人員錯誤認知，第二次犯行則是主動填具不實資料「積極」詐領。王女詐領駐外人員房租補助，涉犯貪汙治罪條例利用職務上之機會詐領財物罪、刑法偽造文書罪，依法起訴。

外交部駐亞特蘭大辦事處王姓一等祕書，被控在美國亞特蘭大與丈夫一起買房子，卻涉嫌詐領房租補助1萬多美元，遭移送法辦。台北地檢署調查後認為，認為其主張沒有不法意圖，並不可採，日前依貪汙罪起訴。圖／本報資料照。
外交部駐亞特蘭大辦事處王姓一等祕書，被控在美國亞特蘭大與丈夫一起買房子，卻涉嫌詐領房租補助1萬多美元，遭移送法辦。台北地檢署調查後認為，認為其主張沒有不法意圖，並不可採，日前依貪汙罪起訴。圖／本報資料照。

外交部 美國

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