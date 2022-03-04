這30秒發生什麼事？台南女控訴遭男同事頂臀襲胸獲勝訴

鄭姓男子前年底參與公司烤肉聚會，酒後請女同事陪同前往男廁，女方好意攙扶他至男廁並幫忙開燈，鄭男將女方拉進男廁，自後方以下體推頂其臀部，右手鉤住肩膀且順勢伸進領口內摸胸，女方嚇到大叫「放手」，經調閱監視器，獨缺廁所內兩人互動30秒畫面，女方指證歷歷，法官採信，認鄭男犯強制猥褻罪處10月徒刑。

鄭男否認犯行，他辯稱，僅有女方證述，並無補強證據，依監視錄影畫面僅可看到女方陪同他前往如廁。女方攙扶他往男廁，2人消失於監視錄影畫面30秒後，女方獨自先行緩步至廁所外走廊，等待他如廁完畢，2人才一同離去，與一般被害人受害必然慌張，並且快速離去，甚至求救的反應差異甚大。

女方指出，因宿舍阿姨、警衛大哥邀她參加當日烤肉，之前不認識鄭男，當日有與他聊天，後來對方說要去廁所，說站不穩，要她陪他去，到男廁時，因為燈沒有亮，叫她把燈打開，她一隻手伸進去開燈，結果燈亮的時候，對方把她連手帶人一起抓進去。

她說，對方在她後面先用下體頂著臀部，後來右手鉤著她的肩膀，下一秒就直接伸手抓她的胸部，當時她沒辦法施力，就蹲下來，並大叫3、4次，叫他放手，對方才放手。她也說，對方出來後，就跟對方保持一段距離一起離開，也沒有跟對方講話，就直接走回宿舍。

然而，前年10月10日凌晨女方攙扶鄭男至男廁時，凌晨0時0分30秒後兩人消失在監視錄影畫面，30秒後女方才又出現在走道。

合議庭認為，如果女方這段時間無發生特別情況，鄭男於凌晨0時2分52秒走出男廁後，原仍應由她上前攙扶原路返回，但女方卻是自行走出廁所一人在前，保持在後4、5步距離，期間兩人均無互動而各自往回走，顯見兩人在這30至35秒期間，確有發生不睦之事，使得女方改變態度不願攙扶走出廁所的鄭男，甚至與他相隔一段距離。

宿舍阿姨說，因參加完當日烤肉活動回家後，女兒向她表示遭鄭男摸屁股，當天上班時，有跟警衛講。隔天下午，她在掃地，警衛打電話跟她說發生事情了，叫她下樓，她下樓時，女方換完衣服下樓時，一邊哭一邊講事情的經過，她有一直安慰對方。