綺瑩資訊涉詐貸銀行2.8億多元 董事、負責人遭起訴

綺瑩資訊公司實際負責人、董事兼總經理李語宸被控與協理馬蓉芳，涉在2013年至2016年間，以變造交易金額、開立不實發票存根，向兩家銀行詐貸2.8億多元。台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴李、馬女、宸王公司負責人李靖渝等3人。

鼎宸系統公司原名為綺瑩資訊公司，專營電腦系統整合資訊服務業務。檢調調查，2013年5月至2016年5月間，李語宸等人涉嫌以向5家廠商的交易應收帳款融資，向兩家銀行申貸。

李語宸等人涉嫌變造發票金額、開立不實發票存根，製造多筆假交易，買賣交易標的為「影印供應契約」向兩家銀行辦理貸款。李等人涉在應收帳款到期之前，將款項存入備償專戶，假裝是廠商匯的款項，讓銀行繼續受騙，詐貸高達2億8008萬9973元。