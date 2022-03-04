聽新聞
test
0:00 / 0:00
綺瑩資訊涉詐貸銀行2.8億多元 董事、負責人遭起訴
綺瑩資訊公司實際負責人、董事兼總經理李語宸被控與協理馬蓉芳，涉在2013年至2016年間，以變造交易金額、開立不實發票存根，向兩家銀行詐貸2.8億多元。台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴李、馬女、宸王公司負責人李靖渝等3人。
鼎宸系統公司原名為綺瑩資訊公司，專營電腦系統整合資訊服務業務。檢調調查，2013年5月至2016年5月間，李語宸等人涉嫌以向5家廠商的交易應收帳款融資，向兩家銀行申貸。
李語宸等人涉嫌變造發票金額、開立不實發票存根，製造多筆假交易，買賣交易標的為「影印供應契約」向兩家銀行辦理貸款。李等人涉在應收帳款到期之前，將款項存入備償專戶，假裝是廠商匯的款項，讓銀行繼續受騙，詐貸高達2億8008萬9973元。
檢調追查，先前申貸總金額已清償完畢，兩間銀行並未產生呆帳。檢調去年1月21日搜索並約談李語宸、馬蓉芳兩名犯嫌及證人李的胞姐董事李靖渝等3人到案，晚複訊後，考量李語宸及馬蓉芳均承認犯行，是為資金周轉，沒羈押之必要，隔日凌晨命交保候傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言