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檢察官替妹「辯護」遭罰俸3月聲請解釋 憲法法庭不受理

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

南投地檢署前檢察官王全中胞妹捲入誣告、傷害案，王以辯護人身分參與訴訟，他事後辭職但仍遭監察院彈劾。監院認為王「執行律師職務」損害檢察官形象和司法公信，懲戒法院職務法庭判王全中罰款，數額為任職時最後月俸給總額3個月。王以一審合議庭組織不合法且違背正當程序等理由上訴，遭駁回確定。王聲請解釋憲法，憲法法庭第五審查庭裁定不受理。

王全中在辭職後擔任律師。監察院指出，2012年4月間，王違法在未成年孩子的行政訴訟中當代理人，經民眾檢舉交南投地檢署查明後，由該署提供王相關規定並 「促請注意」。2017年王的胞妹與人因糾紛而捲入誣告、傷害及偽造文書等案，王全中又以胞妹辯護人自居，積極參與訴訟程序，甚至多次表明檢察官身分，以及曾有「具狀聲請交付審判」等屬於執行律師職務情事。監委認為王全中違反法官法、檢察官倫理規範，將他彈劾、移送職務法庭審理。

王全中在職務法庭主張監察院未考量檢察官和法官關係已與以往不同，檢察署是法務部下的次級機關，況且他沒有執行律師職務，擔任辯護人是希望詰問證人、協助法院釐清事實；他之所以表明檢察官身分，是為了要聲請改定庭期，爭取被告權利，沒有違法。

王說，2016年蘇姓地產業者控告胞妹，他陪妹妹去台北市警中正一分局做筆錄，但他只有在旁邊吃便當，是以「哥哥」的身分在場，且之後他沒去開過庭，「辯護律師」一欄應是檢方誤載。王表示，爭取家人辯護權利是因案件複雜，也沒有人願意接，「我不能等我妹自殺再來懊悔」，指胞妹的情況很糟糕。

一審認為，鑒於訴訟當事人間對立的本質，檢察官代理家族成員參與訴訟，無論有無濫用權勢或關說營私，有「外觀上偏頗（appearance of bias)」與「外觀上不當（appearance of impropriety）」的疑慮，具備通常理性認知的第三人也難釋疑，而王全中另有「警詢偵查陪同應訊」、「具狀聲請交付審判」等超越審判辯護的範圍，涉及「偵查中在場」和「律師強制代理」等執行律師業務情事，不合法官法、檢察官倫理規範，判罰俸3月。

王全中因上訴也遭駁回，他以「避免名譽權、財產權等遭受難以回復之重大損害」等7項理由想聲請停止執行、解釋憲法。

不過憲法法庭第五審查庭認為王沒有具體說明哪裡有牴觸憲法，聲請不合法，裁定不受理。

南投地檢署前檢察官王全中遭彈劾，懲戒法院職務法庭判王罰款，數額為任職時最後月俸給總額3個月。王聲請解釋憲法，憲法法庭第五審查庭裁定不受理。資料照片。圖／王全中提供
南投地檢署前檢察官王全中遭彈劾，懲戒法院職務法庭判王罰款，數額為任職時最後月俸給總額3個月。王聲請解釋憲法，憲法法庭第五審查庭裁定不受理。資料照片。圖／王全中提供

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