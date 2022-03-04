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酒醉工程師鬧派出所「求逮捕」 真的被抓...判3月徒刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園謝姓工程師酒後心情差異想天開闖進派出所要求員警「逮捕他送進監獄」，經勸導不聽作勢砸警車、勒住1名女警脖子，結果狼狽落網。法院認為，謝「逼警察逮捕他」的行為觸犯意圖妨害公務員依法執行一定職務而施強暴罪，依妨害公務等判他3月徒刑，可上訴。

檢警調查，謝男去年4月10日早上11點多久後跑到龍潭分局聖亭派出所，向當時在值班台的熊姓員警表示「希望將他逮捕送監」，熊員好意勸導請他離開未果，謝竟然直接出拳朝熊的右手猛捶了1下。

經熊再度勸導，謝還拿一旁鐵椅、三角錐作勢要砸警車，最後被制止沒得逞才離去。未料才隔2個多小時熊又度上門，跑到派出所以勾肩方式騷擾其他要報案的民眾，被偵查隊雷姓女警發現制止推出門外。

結果謝失控和雷拉扯，還以身體壓住對方、出手勒住脖子方式施以強暴，最後被當場逮捕送辦，因熊員未受傷、雷員也沒對謝提告傷害罪嫌，檢方依妨害公務罪嫌將謝向法院聲請簡易判決處刑。

法院認為，謝男出手捶熊員、作勢砸警車等方式，是意圖迫使熊員將他逮捕，並非妨害熊員「現在」執行中的職務，而是以強暴方式，意圖迫使警員逮捕他，應構成刑法第135條第2項意圖妨害公務員依法執行一定職務而施強暴罪。

另外，謝騷擾報案民眾被制止，和雷員發生拉扯部分則構成刑法第135條第1項妨害公務執行罪，因謝同時觸犯第1項、第2項，審酌他酒後到派出所挑戰公權力，但犯後表示悔悟等，2罪想像競合，應從重依妨害公務職務強制罪，判謝有期徒刑3月。

警方執行公務示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
警方執行公務示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

妨害公務 公務員 警察

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