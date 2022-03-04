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戒護就醫卻對醫護人員潑水 遭判3月有期徒刑
因案羈押於看守所的蔡姓男子因病戒護送往醫院就醫，不滿醫護人員為他進行注射點滴，涉嫌咆哮並潑灑不明液體，案經醫院函送檢方偵查起訴，嘉義地方法院依犯對醫事人員以強暴妨害執行醫療業務罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。蔡男潑水發洩情緒，被判3月徒刑，如易科罰金也要9萬元，得不償失。
因案羈押於看守所的蔡男，2020年6月22日因病被戒護送到大林慈濟醫院就診並安排住進病房，雖然手腳都上有戒具仍可以在一定範圍內活動，謝姓護理師要為蔡男注射點滴，蔡男因不滿安排至大林慈濟醫院就診，又認為護理師沒有禮貌，涉嫌對謝女大聲咆哮，並潑灑不明的橘色液體，一旁廖姓獄警立即上前壓制，謝女因恐遭受進一步攻擊而中斷醫療業務執行。大林慈濟醫院將案件函送嘉義地檢署檢察官偵查起訴。
蔡男坦承對護理師潑灑橘色不明液體及大聲發言等情事，但矢口否認有任何違反醫療法的犯行；他辯稱：是因為被陷害才進入雲林看守所，原本都是在長庚醫院看診，想要去成大醫院就醫，卻被用各種手段安排到大林慈濟醫院強迫吃素，他有拒絕的權利，而且明明是護士不禮貌，未經同意強行打點滴，才會潑水制止。
法官審酌，被告為成年人，明知謝女是執行醫療業務醫事人員，僅因個人好惡而以強暴行為妨害醫療業務執行，犯後始終否認犯罪，自陳智識程度、家庭生活與工作狀況、素行等一切情狀，量處犯對於醫事人員以強暴妨害執行醫療業務罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以1仟元折算1日。可上訴。
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