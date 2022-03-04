她遭檢察官不當勘驗下體 向提告妨害家庭人婦求償敗訴

大陸籍黃姓女子因與楊男有不正當交往關係，經楊的妻子陳女提告妨害家庭，被判刑4月確定，但黃女不滿陳女在訴狀辱罵她「憑藉肉體賣淫利」、並提出她與楊的裸照，還聲請勘驗她的身體，致檢察官對她進行不當勘驗，請求損害賠償，要求陳女賠償161萬元，二審以人民有訴訟權，為憲法所保障等理由，判決黃女敗訴。可上訴。

黃女主張，陳女在告訴狀辱罵她「實難理解被告黃女道德觀念怎會低劣至此地步？」、「黃女是中國籍人士，嫁至台灣後未久離」、「黃女名下有數筆不動產（如何取得，告訴人無從取得）但卻不思正途，仍憑藉肉體賣淫牟利」，不僅與案件無關，且並非事實，是藉訴訟惡意辱罵，嚴重貶損她在社會上評價，侵害她的名譽權，請求陳女賠償70萬元。

黃女又說，陳女具狀提出她與楊男的交疊裸照、與楊敘及關於她性生活個人資料錄音、記載關於她身體特徵的文件，且於該案審理中坦承有查她身分證及不動產資料，已違反個人資料保護法規定，請求陳賠償10萬元。

此外，陳女不法聲請勘驗她的身體，致承辦的女檢察官對她進行不當勘驗，嚴重侵害她的隱私權，使她精神痛苦，應與檢察官負共同侵權行為連帶損害賠償責任，請求陳女賠償損害81萬元，合計求償161萬元等情。

女檢察官偵辦大陸籍黃姓女子相姦案時，命張開腿勘驗私處，黃女嚇得流分泌物，經監察院彈劾，懲戒法院職務法庭認為妨害婚姻案件固然舉證不易，但勘驗過程使黃女尷尬、感到不受尊重，行使強制處分權不符合比例原則。

陳女辯稱，黃女與她的丈夫楊男相姦，侵害她的權利在先，她乃對黃女提出刑事告訴，並於告訴狀中記載楊主動告知與她受害情節有所關聯或與事實相符內容，且提出由楊提供的裸照、文件，及自己囿於配偶身份遭侵害蒐證不易所錄取的自己與楊對話錄音，以為證據，並未廣佈於眾，接觸者僅有相關承辦人員，未逾必要範圍，乃訴訟權之合法行使，並非不法侵害，難謂有何侵權行為，也未違反個資法。

二審以人民有訴訟權，為憲法所明定，包括受程序通知權、為事實及理由陳述，並提出證據或聲請調查證據等權利，是以允許當事人提出書狀及證據為主張，乃程序正義的表現，亦為憲法所保障的訴訟權價值。

合議庭再查，陳女雖多次具狀提出裸照、錄音及文件，並於該案審理中坦承有查調上訴人身分證及不動產資料等情。然陳女於訴訟上提出裸照、錄音及文件而為相關主張及舉證，實為保障個人權利，為合法之訴訟權行使，並非違法取得而具有證據能力，不具侵權行為違法性，難認違反個資法。

至於黃女主張因陳女於偵查中提出聲請勘驗她的身體，致承辦檢察官對她進行不當勘驗，已嚴重侵害她隱私權，使她承受巨大精神痛苦，陳女與檢察官共同侵害她的隱私，應與檢察官負共同侵權行為連帶損害賠償責任。

合議庭認為，承辦檢察官因不當勘驗黃女身體，固遭監察院彈劾在案，惟按法院或檢察官因調查證據及犯罪情形，得實施勘驗。勘驗，得為檢查身體的處分，且訴訟當事人為行使憲法保障的訴訟權，自得聲請檢察官調查證據或勘驗，至於檢察官是否准許勘驗刑事被告身體，本得依其職權及法律確信予以斟酌。