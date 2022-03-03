俄烏開打台股震盪 老翁險被騙改投資期貨匯出40萬老本

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警察局年過70的盧姓老翁，在網路通訊軟體認識的朋友向他推薦投資平台，決定匯40萬元到對方指定的帳戶操作獲利，還好行員警覺有異狀，通報員警到場，點醒他的發財夢，保住老本。

基隆警二分局今天表示，信六路派出所昨天接獲台灣銀行基隆分行行員通報，臨櫃要匯款的盧姓老翁疑遇上詐騙集團，請員警方到場了解。

警員黃志明、曾尉展訪談後得知，有名網友從網路通訊軟體主動問候盧姓老翁在，介紹疑為詐騙平台的App連結，並向老翁介紹平台投資標的及操作方式，頻頻他灌輸台股最近震盪、長線利空等話，鼓勵盧把資產移到對方介紹的平台，購買期貨標，短時間獲利一定比買台股好。

盧姓老翁被慫恿後興致勃勃，2日到台銀向行員表示要匯款40萬元到指定帳戶，行員察覺收款帳戶有異狀，通報警方協助攔阻。

員警向盧姓老翁表示，沒有見過面的人為什麼要讓你賺錢？不認識的人推薦投資一定可以獲利？世上沒有這麼「好康ㄟ代誌」，並以長期接獲詐騙案件的例子，勸導老翁養老金存來不易，別掉入陷阱，否則未來後悔莫及。老翁思考後終於冷靜下來，打消轉帳念頭，保住積蓄。

基隆警二分局表示，民眾遇到越好康、或是主動找上門的賺錢方法，都要小心面對，冷靜思考，千萬不可輕易匯款或提供個人帳戶給不明人士。有問題可撥打165反詐騙專線諮詢，保障財產安全。

基隆市盧姓老翁接受網友推薦投資平台，要匯40萬元到對方指定帳戶操作獲利，還好行員警覺有異狀，通報員警到場勸阻，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓老翁接受網友推薦投資平台，要匯40萬元到對方指定帳戶操作獲利，還好行員警覺有異狀，通報員警到場勸阻，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓老翁接受網友推薦投資平台，要匯40萬元到對方指定帳戶操作獲利，還好行員警覺有異狀，通報警員黃志明、曾尉展到場勸阻。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓老翁接受網友推薦投資平台，要匯40萬元到對方指定帳戶操作獲利，還好行員警覺有異狀，通報警員黃志明、曾尉展到場勸阻。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓老翁接受網友推薦投資平台，要匯40萬元到對方指定帳戶操作獲利，還好行員警覺有異狀，通報員警到場勸阻，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓老翁接受網友推薦投資平台，要匯40萬元到對方指定帳戶操作獲利，還好行員警覺有異狀，通報員警到場勸阻，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 台股 養老金

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